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В Иране начались веерные отключения электричества

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 07:00 Фото: Х/FT
Иран начал проводить веерные отключения электроэнергии по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Исламская Республика сталкивается с нехваткой природного газа в преддверии зимы. Недостаточные инвестиции в энергосистему, дефицит природного газа и запрет на грязное топливо приводят к дефициту энергоснабжения. Об этом пишет Financial Times.

В Тегеране, где проживает 9,5 млн человек, с 11 ноября введены двухчасовые ежедневные отключения, которые затронут жилые дома и предприятия. Несколько провинций также пострадали от отключений электроэнергии в 10 ноября.

"Проблема в нехватке газа. Зимой у нас всегда возникает проблема нехватки газа. В этом году объемы добычи газа снизились. Уровень газового дисбаланса таков, что даже если мы будем сжигать дизельное топливо у нас все равно будет дисбаланс и отключения электроэнергии", – сказал член энергетической комиссии Торговой палаты Ирана Хамидреза Салехи.

Иран занимает второе место в мире по запасам газа после России и третье место в мире по запасам нефти. Но из-за недальновидной политики руководства страны и в результате санкций добыча и переработка полезных ископаемых снижается.

"К этому можно добавить ветхость газотранспортной системы, которое из- за отсутствия инвестиций находится в плохом состоянии", – говорится в публикации.

Девять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 4,6, которое произошло 3 ноября на севере Ирана.

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