В России в ночном клубе сгорели 13 человек
Фото: Zakon.kz
Пожар в ночном клубе "Полигон" начался около 02:30, его площадь составила 3,5 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет РИА Новости, опознаны тела 12 погибших.
Сообщается, что предполагаемого виновника пожара уже задержали. В ведомстве уточнили, что это 23-летний мужчина, его подозревают в применении пиротехнического средства в клубе.
Власти Костромской области объявили понедельник, 7 ноября, днем траура.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ