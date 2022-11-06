В России в ночном клубе сгорели 13 человек

Фото: Zakon.kz

Пожар в ночном клубе "Полигон" начался около 02:30, его площадь составила 3,5 тыс. кв. м. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: