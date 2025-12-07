По меньшей мере 25 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Индии
Большинство жертв – работники кухни клуба, хотя среди погибших, как полагают, было от трех до четырех туристов, пишет Sky News.
Видеоролики в социальных сетях показывают, как сотрудники экстренных служб выстраиваются в очередь, чтобы помочь пострадавшим, некоторые из которых были доставлены в близлежащие больницы.
Доктор Прамод Савант, главный министр Гоа, сказал:
"Я глубоко скорблю и выражаю искренние соболезнования всем семьям погибших в этот час невообразимой утраты".
Позже он заявил, что "внимательно изучает ситуацию, возникшую в результате трагического пожара", добавив, что еще шесть человек получили ранения.
"Все шестеро пострадавших находятся в стабильном состоянии и получают лучшую медицинскую помощь", – сказал он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что смертоносный пожар "глубоко опечалил".
Он сообщил, что переговорил с главным министром Гоа и что "правительство штата оказывает всю возможную помощь пострадавшим".
Гоа, небольшой штат на западном побережье Индии, является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекающим миллионы туристов.
