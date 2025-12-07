#Казахстан в сравнении
Мир

По меньшей мере 25 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Индии

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 10:51 Фото: скриншот видео
В результате пожара в ночном клубе в Гоа (Индия) погибли не менее 25 человек. Пожар начался около полуночи 6 декабря 2025 года по местному времени, сообщает Zakon.kz.

Большинство жертв – работники кухни клуба, хотя среди погибших, как полагают, было от трех до четырех туристов, пишет Sky News.

Видеоролики в социальных сетях показывают, как сотрудники экстренных служб выстраиваются в очередь, чтобы помочь пострадавшим, некоторые из которых были доставлены в близлежащие больницы.

Доктор Прамод Савант, главный министр Гоа, сказал:

"Я глубоко скорблю и выражаю искренние соболезнования всем семьям погибших в этот час невообразимой утраты".

Позже он заявил, что "внимательно изучает ситуацию, возникшую в результате трагического пожара", добавив, что еще шесть человек получили ранения.

"Все шестеро пострадавших находятся в стабильном состоянии и получают лучшую медицинскую помощь", – сказал он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что смертоносный пожар "глубоко опечалил".

Он сообщил, что переговорил с главным министром Гоа и что "правительство штата оказывает всю возможную помощь пострадавшим".

Гоа, небольшой штат на западном побережье Индии, является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекающим миллионы туристов.

В индийском штате Махараштра 33-летний таксист расправился с 26-летней подругой, так как она слишком сильно требовала замужества.

