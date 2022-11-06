Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона в бое с Хильберто Рамиресем

Бой прошел в Абу-Даби. Россиянин нанес мексиканцу первое поражение на профессиональном ринге, сообщает Zakon.kz.

5 ноября чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол одержал уверенную победу над обязательным претендентом и экс-чемпионом мира Хильберто Рамиресом.

Бивол уверенно контролировал ход поединка и сумел нейтрализовать преимущество Рамиреса в габаритах, а мексиканец не сумел показать свой фирменный прессинг, однако достаточно хорошо защищался и избежал опасных ситуаций после успешных атак Бивола.

Счет судейских записок составил 117:111, 117:111 и 118:110 в пользу Бивола.

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