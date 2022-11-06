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Айдос Ербосынулы нокаутом проиграл Давиду Моррела

Бокс Бой 6 ноября Фото: Instagram/yerbossynuly_aidos
Непобежденный казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) вынужден был признать свое поражение в титульном поединке против молодого кубинца Давида Моррела (7-0, 6 КО). Казахстанец впервые проиграл на профи-ринге нокаутом, сообщает Zakon.kz.

На кону этого боя стоял пояс чемпиона WBA Regular во втором среднем весе.

Более перспективный и молодой кубинец с первых минут поединка начал давить на казахстанского боксера и набирал по ходу боя очки.

А в заключительном 12-м раунде Моррела осуществил свой план, отправив Айдоса в жесткий нокаут.

В этом вечере бокса в Миннеаполисе также выступал еще один казахстанец – Аблайхан Жусупов (2-0, 1 КО), который в свою очередь одержал досрочную победу. В третьем своем бою на профи-арене он победил техническим нокаутом американца Демаркуса Лейтона (8-3-1, 5 КО).

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