Нурлан Абдиров посетил Павлодарскую и Акмолинскую области

Там председатель Центральной избирательной комиссии РК провел инспекцию в территориальных и избирательных участковых комиссиях по вопросам проведения внеочередных выборов, сообщает Zakon.kz.

В частности, он посетил пять избирательных участков в селах Бескауга и Шидерты Павлодарской области, а также Малтабар и города Ерейментау Акмолинской области. В ходе поездки глава Центризбиркома провел встречи с членами территориальных и участковых избирательных комиссий, а также с представителями местных исполнительных органов по вопросам подготовки и проведения всенародного голосования. Всего во встречах приняли участие более 80 человек.

Уполномоченные государственные органы и члены избирательных комиссий доложили Председателю ЦИК о проводимой в регионах работе по спискам избирателей, организационном, материально-техническом обеспечении выборов, создании необходимых условий для физической доступности избирательных участков для граждан с инвалидностью, охраны и своевременной доставки избирательных бюллетеней и др.

Так, председатель ТИК Павлодарской области Гульнар Аманжолова сообщила, что в списки избирателей по Павлодарской области включено 510 847 граждан.

30 октября списки избирателей переданы по акту на все избирательные участки региона, а с 4 ноября они представлены избирателям на ознакомление. Также она рассказала о подготовке и передаче на избирательные участки 5 109 открепительных удостоверений.

В рамках информационного обеспечения подготовлено и размещено 409 820 приглашений и плакатов, которые будут своевременно доставлены по адресам избирателей. В день голосования на 225 избирательных участках будет организован сервис по проверке регистрации граждан, а на 6-ти ˗ работа мобильных ЦОНов. В соответствии с утвержденным графиком продолжается работа по обучению членов избирательных коммиссий.

Председатель участковой избирательной комиссии села Бескауга Айсулу Абишева сообщила, что в списке избирателей в их селе лица с инвалидностью отсутствуют, но тем не менее на избирательном участке созданы все условия для голосования ЛСИ на случай обращения к ним граждан из других регионов по открепительным удостоверениям.

В селе Шидерти в список избирателей включены 10 лиц с инвалидностью, для которых на избирательном участке созданы требуемые условия для голосования, а именно: помещение для голосования размещено на первом этаже здания, при входе в здание предусмотрены поручни, пандус, в помещении - кабина для тайного голосования, с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками, имеется дополнительное освещение, лупа и т.д. Нурлан Абдиров особо подчеркнул, что все 10101 участков для голосования в стране будут обеспечены специальными трафаретами со шрифтом Брайля.

Председатель ЦИК обратил внимание акима города Экибастуз на необходимость обеспечения условий для голосования гражданам в случае неблагоприятных погодных условий в день голосования (снег, гололед и пр.).

Председатель ТИК Акмолинской области Манарбек Садуов доложил, что в списки избирателей по Акмолинской области включено 517 031 граждан.

Здесь также 30 октября списки избирателей переданы по акту на избирательные участки и с 4 ноября были представлены на ознакомление избирателям.

Областной ТИК было подготовлено и передано на избирательные участки 5 170 открепительных удостоверений. В рамках информационного обеспечения подготовлено и размещено 345 100 приглашений и плакатов, которые в ближайшие дни будут доставлены по адресам избирателей. В день голосования на 173 избирательных участках будет организован сервис по проверке регистрации граждан, а на пяти – работа мобильных ЦОНов. Работа по обучению членов избирательных коммиссий идет по утвержденному графику.

В рамках инспекционной поездки Нурланом Абдировым было обращено внимание членов комиссий на необходимость обеспечения доступности и удобства помещений для голосования не только для избирателей, но и для наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации. В целях организации и проведения выборов в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства были приняты решения о замене отдельных помещений для голосования на более просторные и удобные для всех участников избирательного процесса в пределах того же избирательного участка. Замечания Председателя ЦИК были устранены на месте.

В ходе выезда председатель ЦИК проверил работу онлайн-сервисов, позволяющих избирателям проверить себя в списках, а также ознакомился с результатами электорального обучения членов избирательных комиссий.

По итогам проведенных встреч, Нурлан Абдиров дал ряд конкретных поручений председателям территориальных и участковых избирательных комиссий по информационно-техническому оснащению участков, их доступности и удобства для граждан, в т.ч. для лиц с инвалидностью, обеспечения условий для эффективного наблюдения в день голосования. Все эти вопросы будут обсуждаться на ближайших заседаниях Центризбиркома.