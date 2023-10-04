Нурлан Абдиров посетил Карагандинскую область

С 29 сентября по 2 октября председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров в рамках подготовки и проведения пилотных выборов акимов районов и городов областного значения, назначенных на 5 ноября 2023 года, с инспекционной поездкой посетил Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz.

В поездке в регион также участвовали ответственные сотрудники аппарата Центризбиркома.



В ходе поездки в Карагандинскую область Нурлан Абдиров провел встречи со студентами, сельской молодежью, два семинара-совещания и четрые встречи с жителями и избранными акимами сел, а также посетил три обучающих по каскадному методу мероприятия для членов избирательных комиссий.

В первый день визита состоялась встреча председателя ЦИК со студентами ведущего экономического вуза региона – Карагандинского университета Казпотребсоюза, в которой приняли участие 540 человек.

На встрече с молодыми людьми глава Центризбиркома подробно остановился на сути конституционной реформы, реализованной в ходе всенародного референдума 5 июня 2022 года, рассказал о структуре избирательных органов, особенностях выборного процесса, институте местного и международного наблюдения и итогах дискуссий по рекомендациям Миссий БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными президентскими и парламентскими выборами, состоявшейся в ходе специального заседания экспертного совета при ЦИК РК 28 сентября. В частности, он отметил, что один из тезисов, содержащийся в отчетах международных наблюдателей, касается утверждения об отсутствии конкурентной политической среды. Между тем недавний переход к смешанной избирательной системе как раз-таки направлен на поддержку плюрализма, и, как результат, на президентских и парламентских выборах 2022-2023 годов конкуренция среди кандидатов была самая высокая в истории страны. Кроме того, на заседании экспертного совета полемику вызвали рекомендации Миссий БДИПЧ/ОБСЕ об отмене требования к кандидатам в президенты в части знания казахского языка и сдачи лингвистического экзамена, о праве граждан, имеющих судимость, выдвигаться на выборные должности. Также был затронут вопрос о продвижении современных, альтернативных форм голосования.

Фото: ЦИК РК

Все эти и другие вопросы были охвачены в уже ставшем традиционным онлайн-опросе, в котором с интересом приняли участие 327 студентов. В результате почти 38% опрошенных поддержали внедрение дистанционного электронного голосования, а 25,4% были за смешанное электронное голосование (стационарное, дистанционное); 70,3% респондентов считают, что кандидат в президенты страны должен знать государственный язык и лингвистический экзамен обязателен; 54,1% опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности президента, депутата, акима. По мнению 42,2% респондентов, депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность, оказавшись в стенах Мажилиса Парламента и маслихата.



Подводя итоги встречи, председатель ЦИК поблагодарил молодежь за активное участие в ходе встречи и призвал так же активно реализовывать свое конституционное право избирать и быть избранным в ходе электоральных кампаний.

В тот же день Нурлан Абдиров встретился с избранными на прямых выборах 25 сельскими акимами, которые поделились своими впечатлениями об их электоральных кампаниях, а также рассказали о своей работе, о возникающих проблемах в их текущей деятельности, коммуникации с населением, статусе государственных служащих.

"Сельские акимы – это такой класс, действительно уникальные люди, которые работают 24/7, и их необходимо поддерживать", – подчеркнул на встрече Кайрат Нургалиев, аким Кызылкаинского сельского округа Бухар-Жырауского района.

В ходе разговора с избранными сельскими акимами Нурлан Мажитович обратил внимание на важность проведения первых прямых выборов акимов 42 районов и трех городов областного значения как продолжение политических реформ главы государства Касым-Жомарта Токаева. При этом также важен нарабатываемый в стране опыт проведения выборов акимов сельского уровня.

30 сентября председатель ЦИК направился в Актогайский район, где в первую очередь посетил избирательный участок №448 и ознакомился с его инфраструктурой и материально-техническим оснащением. Данный район решением областного маслихата вошел в число пилотных, где впервые аким будет избираться самими жителями района.

Затем под его председательством прошел семинар-совещание с представителями избирательных комиссий, местных исполнительных и правоохранительных органов.

"Прямые выборы акимов районов – это, по сути, абсолютно новые выборы", – подчеркнул на совещании Нурлан Абдиров.

Руководители уполномоченных государственных органов и территориальной избирательной комиссии доложили о проводимой в районе работе по спискам избирателей, организационном, материально-техническом обеспечении проведения выборов, создании необходимых условий для физической доступности 38 избирательных участков для 619 граждан с инвалидностью и других важных вопросах.

Глава ЦИК обратил внимание местных исполнительных органов на бесперебойное обеспечение электричеством, тепловой энергией, интернетом, органов внутренних дел – на обеспечение общественного порядка, а органов по чрезвычайным ситуациям – на состояние пожарной и иной безопасности участков, готовности принятия необходимых мер в случае ухудшения погодных условий в день голосования.

После этого глава Центризбиркома провел встречу с молодежью Актогайского района, в ходе которой подчеркнул, что неукоснительное исполнение и соблюдение избирательного законодательства при проведении любых электоральных кампаний, включая выборы районных акимов, является безусловным приоритетом в деятельности ЦИК.

Интерес у участников вызвало обсуждение необходимых требований для потенциальных акимов, таких как наличие высшего образования, достаточного опыта практической работы, навыков коммуникации и ораторского искусства, а также таких качествах, как честность, справедливость, трудолюбие, воспитанность и многое другое. К примеру, по мнению молодой предпринимательницы Индиры Бериккызы, аким должен уметь мотивировать жителей на занятие бизнесом и, в свою очередь, оказывать им спонсорскую и иную помощь в развитии собственного дела.

Данияр Каура, специалист отдела предпринимательства, предложил рассматривать требования, предъявляемые к акимам района и села раздельно и рекрутировать больше молодежи на госслужбу для реализации избранными акимами своих функций. Развивая данную тему, Алмас Кайрат, молодой госслужащий, высказал мнение о необходимости создания организации для вовлечения молодых людей на госслужбу и их профессиональной поддержки.

В ходе визита в район Нурлан Абдиров принял участие в обучении по каскадному методу членов нижестоящих избирательных комиссий. Открывая мероприятие, он акцентировал внимание на важности оказания Центризбиркомом методологической помощи и контроля качества проводимых на местах обучающих семинаров, организованных территориальными избирательными комиссиями.

Затем состоялось живое общение главы Центризбиркома с населением и избранными акимами Шабанбайбийского и Кызыларайского сельских округов. Жители сел положительно оценили деятельность своих акимов.

Так, жительница села Шабанбай би Шырай Жайлаубекова поделилась своей оценкой позитивных изменений в селе: открытие аллеи, установка бюста лидеру движения "Алаш" А. Бокейханову, планируемых мерах по благоустройству села. Также жители обсудили на встрече требования, предъявляемые к кандидатам в акимы.

1 октября ответственные сотрудники аппарата ЦИК посетили Приозерск, в котором 5 ноября пройдут выборы акима. Они ознакомились с работой избирательного участка № 802 и провели обучающий семинар с членами избирательных комиссий.

2 октября Нурлан Абдиров в Осакаровском районе посетил Пионерский и Есильский сельские округа и встретился с избранными акимами и населением.

В ходе встреч он подробно остановился на вопросах выборов акимов сельского уровня. Отвечая на вопрос главы ЦИК, жители составили социально-психологический портрет сельского акима. Так, по их мнению, аким должен иметь соответствующее высшее образование и быть ответственным, проживать в родном селе и знать проблемы села и региона изнутри. В свою очередь аким Пионерского сельского округа Оралбек Аманжол, в прошлом переселенец из Монголии, проживающий в данном селе около 30 лет и почти 10 лет проработавший в акимате данного села и района, высказал мнение о необходимости мер по удержанию молодежи в сельской местности. Жители обоих сел дали положительную оценку деятельности избранных ими акимов и считают введение выборов сельских акимов правильным политическим решением.

Затем глава Центризбиркома Нурлан Абдиров провел семинар-совещание с участием руководителей местных исполнительных органов, прокуратуры, органов внутренних дел, членов избирательной комиссии Осакаровского района, где заслушал их отчеты о проводимой работе по подготовке предстоящих выборов акима района.

В ходе совещания Нурлан Абдиров поручил акимату и территориальным избирательным комиссиям обеспечить полное информационное сопровождение избирательной кампании и подчеркнул важность обеспечения кандидатам равных возможностей для агитационной работы, в том числе посредством предоставления необходимого количества мест для размещения агитационных печатных материалов кандидатов.

Визит в регион председателя ЦИК РК завершился участием в обучении по каскадному методу 226 членов избирательных комиссий Осакаровского района.