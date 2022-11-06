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В честь коронации Чарльза III британцам дадут дополнительный выходной

король Великобритании Фото: Instagram/theroyalfamily
Правительство Великобритании сделает 8 мая 2023 года официальным выходным в честь коронации короля Чарльза III, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, глава правительства отметил, что этот день станет возможностью для семей и сообществ по всей стране собраться вместе, чтобы отпраздновать знаменательное событие.

Коронация нового монарха — уникальный момент для нашей страны. В знак признания этого исторического события я рад объявить о дополнительном банковском выходном для всего Соединенного Королевства в следующем году. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Таким образом, жители Соединенного Королевства получат два дополнительных выходных в мае 2023 года. Еще один запланирован на первый день месяца. Канцлер герцогства Ланкастер Оливер Дауден сообщил, что коронация будет сочетать в себе "священное и торжественное, но также и праздничное".

Торжественная церемония коронации короля Великобритании Чарльза III состоится 6 мая 2023 года – почти через восемь месяцев после смерти его матери Елизаветы II.

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Названа официальная дата коронации Карла III

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно стал монархом после смерти королевы. Он взял имя Чарльз III. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

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