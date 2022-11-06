В Алматы водитель погиб в жуткой аварии
Автомобили двигались по улице Жубанова в западном направлении. Mazda ехала спереди.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент пожилой водитель за рулем Toyota не смог справиться с ситуацией на дороге и на полном ходу влетел в бампер авто марки Mazda.
Фото: Zakon.kz
От жесткого столкновения заднюю часть автомобиля буквально вдавило в салон.
Фото: Zakon.kz
Оба авто разлетелись в разные стороны.
Фото: Zakon.kz
Toyota вылетела на полосу встречного движения, затем автомобиль протащило вдоль бордюра.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП водитель Mazda скончался на месте.
Фото: Zakon.kz
Его супруга находилась на пассажирском кресле. Она не пострадала.
Фото: Zakon.kz
Водитель Toyota получил незначительные травмы.
Фото: Zakon.kz
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
На момент оформления ДТП движение по улице Жубанова между улицами Саина и Момышулы было перекрыто.