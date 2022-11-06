В Алматы водитель погиб в жуткой аварии

В Алматы во время столкновения автомобилей Mazda 626 и Toyota Corolla погиб водитель, сообщает Zakon.kz.

Автомобили двигались по улице Жубанова в западном направлении. Mazda ехала спереди.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент пожилой водитель за рулем Toyota не смог справиться с ситуацией на дороге и на полном ходу влетел в бампер авто марки Mazda.

Фото: Zakon.kz

От жесткого столкновения заднюю часть автомобиля буквально вдавило в салон.

Фото: Zakon.kz

Оба авто разлетелись в разные стороны.

Фото: Zakon.kz

Toyota вылетела на полосу встречного движения, затем автомобиль протащило вдоль бордюра.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водитель Mazda скончался на месте.

Фото: Zakon.kz

Его супруга находилась на пассажирском кресле. Она не пострадала.

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota получил незначительные травмы.

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

На момент оформления ДТП движение по улице Жубанова между улицами Саина и Момышулы было перекрыто.