Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы водитель погиб в жуткой аварии

ДТП Фото: Zakon.kz
В Алматы во время столкновения автомобилей Mazda 626 и Toyota Corolla погиб водитель, сообщает Zakon.kz.

Автомобили двигались по улице Жубанова в западном направлении. Mazda ехала спереди.

авария

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент пожилой водитель за рулем Toyota не смог справиться с ситуацией на дороге и на полном ходу влетел в бампер авто марки Mazda.

ДТП

Фото: Zakon.kz

От жесткого столкновения заднюю часть автомобиля буквально вдавило в салон.

авария

Фото: Zakon.kz

Оба авто разлетелись в разные стороны.

авария

Фото: Zakon.kz

Toyota вылетела на полосу встречного движения, затем автомобиль протащило вдоль бордюра.

авария

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водитель Mazda скончался на месте.

авария

Фото: Zakon.kz

Его супруга находилась на пассажирском кресле. Она не пострадала.

авария

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota получил незначительные травмы.

авария

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции.

авария

Фото: Zakon.kz

На момент оформления ДТП движение по улице Жубанова между улицами Саина и Момышулы было перекрыто.

Читайте также

Давка в Шымкенте: владелец магазина попросил прощения

В Шымкенте у спортивного магазина образовалась давка

Погибшему на территории шахты "Казахстанская" было 24 года

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курсы валют на 5-6 ноября
Бокс 19 Победа
Жан Кособуцкий нокаутом одержал 19-ю победу подряд на профи-ринге
квартира, суд
Жительница Алматы судится с агентством недвижимости
полицейские едут в Тургень
В больнице Алматинской области скончался человек, полиция расследует убийство
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления