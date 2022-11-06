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Нурлан Ауесбаев предложил ввести выборность акимов всех уровней

кандидат в президенты Фото: Республиканский предвыборный штаб
Кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев принял участие в мирном митинге против уплотнительной застройки, организованном Республиканским предвыборным штабом, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло на территории сквера на пересечении улиц Пушкина и Ш. Кудайбердыулы.

В ходе акции кандидат отметил, что проблема уплотнительной застройки сегодня стоит не только перед столицей и Алматы. В том или ином виде она присутствует практически во всех городах Казахстана.

Как подчеркнул Ауесбаев, уплотнительная застройка становится настоящим бичом городов.

При этом в угоду неуемных аппетитов застройщиков отдаются самые лучшие земельные участки. Более того, акиматы передают под застройку земли, на которых по генплану должны были строиться школы, детские сады и больницы. В результате из-за отсутствия социальной инфраструктуры страдают жители, - отметил кандидат.

Другой вопрос, встающий перед обществом, - коррупция. Застройщики, лоббируя свои интересы, стремятся, по словам Ауесбаева, получить во владение лучшие земельные участки. Зачастую в ход идут взятки.

застройка

Фото: Республиканский предвыборный штаб

Изменить ситуацию, как считает кандидат, можно лишь введя прямую выборность акимов всех уровней. Пока градоначальники не будут чувствовать свою ответственность перед народом, победить взяточничество не удастся.

Этот пункт – один из ряда предложений по реформированию политической системы Казахстана, которые имеются в предвыборной программе кандидата от ОСДП. В числе других – переход к парламентско-президентской форме правления, - говорится в сообщении.

застройка

Фото: Республиканский предвыборный штаб

Участие в митинге приняли порядка 50 человек, в том числе столичные активисты, выступающие против уплотнительной застройки.

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