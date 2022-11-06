Пьяная женщина била детей и устроила дебош в поезде: видео обсуждают в Сети
Фото: КТЖ
На днях в TikTok залили видео из поезда, где пьяная мать громко материлась, била своих детей и не давала остальным пассажирам спокойно доехать до места назначения. По данному факту установлена 36-летняя пассажирка поезда сообщением Караганда – Самара, сообщает Zakon.kz.
В отношении нее сотрудниками Линейного управления полиции на станции Астана составлены сразу три административных протокола:
по ч. 3 ст. 440 части 3 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения";
по ч. 1 ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство";
по ч. 1 ст. 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего".
Материалы направлены в Специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения, – сообщили в транспортной полиции.
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