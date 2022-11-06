Пьяная женщина била детей и устроила дебош в поезде: видео обсуждают в Сети

Фото: КТЖ

На днях в TikTok залили видео из поезда, где пьяная мать громко материлась, била своих детей и не давала остальным пассажирам спокойно доехать до места назначения. По данному факту установлена 36-летняя пассажирка поезда сообщением Караганда – Самара, сообщает Zakon.kz.

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