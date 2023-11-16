Женщину сняли с поезда по пути в Шымкент за пьяный беспредел
Фото: zakon.kz
34-летнюю женщину оштрафовала полиция за то, что она не давала покоя пассажирам поезда, сообщает Zakon.kz.
Правонарушительницу наказали по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях:
- статья 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения";
- статья 437 "Нарушение тишины".
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В полиции отметили, что женщина и ранее привлекалась к административной ответственности за нарушение тишины.
В сентябре 2023 года 24-летний парень устроил дебош на борту самолета, летевшего из Алматы. Он был пьян, нецензурно выражался и не подчинялся требованиям экипажа, а при задержании оказал сопротивление полиции. Дебошира оштрафовали на 10 МРП (34,5 тысячи тенге). Буйному авиапассажиру грозил еще один, более крупный штраф или арест.
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