Женщину сняли с поезда по пути в Шымкент за пьяный беспредел

34-летнюю женщину оштрафовала полиция за то, что она не давала покоя пассажирам поезда, сообщает Zakon.kz.

Правонарушительницу наказали по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях:

статья 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения";

статья 437 "Нарушение тишины".

В полиции отметили, что женщина и ранее привлекалась к административной ответственности за нарушение тишины.

В сентябре 2023 года 24-летний парень устроил дебош на борту самолета, летевшего из Алматы. Он был пьян, нецензурно выражался и не подчинялся требованиям экипажа, а при задержании оказал сопротивление полиции. Дебошира оштрафовали на 10 МРП (34,5 тысячи тенге). Буйному авиапассажиру грозил еще один, более крупный штраф или арест.