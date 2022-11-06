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В столице Южной Кореи поезд сошел с рельсов

Южная Корея Фото: pixabay
Национальная железнодорожная корпорация (KORAIL) сообщила о том, что в центре Сеула поезд сошел с рельсов, 30 пассажиров получили различные ранения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства Рёнхап, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.

Инцидент произошел в 20:52 по местному времени (17:52 по времени Астаны), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли 6 железнодорожных вагонов, включая 5 пассажирских.

Елена Беляева
Южная Корея
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