В столице Южной Кореи поезд сошел с рельсов

Национальная железнодорожная корпорация (KORAIL) сообщила о том, что в центре Сеула поезд сошел с рельсов, 30 пассажиров получили различные ранения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства Рёнхап, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.

Инцидент произошел в 20:52 по местному времени (17:52 по времени Астаны), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли 6 железнодорожных вагонов, включая 5 пассажирских.