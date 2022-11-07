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Айдоса Ербосынулы ввели в состояние искусственной комы после нокаута

Айдос Ербосынулы в искусственной коме Фото: Twitter/ShowtimeBoxing
По данным источников, казахстанец после боя с кубинским боксером получил серьезные травмы, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы оказался в критическом состоянии после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля в их бою за титул WBA Regular утром 6 ноября. Такую информацию рассказали источники, сообщает Sports.kz.

Поединок прошел в Миннеаполисе и завершился досрочной победой фаворита Морреля в 12 раунде.

По информации журналиста Дэна Рафаэля, в воскресенье Айдоса ввели в медицинскую кому. Спортсмену диагностировали кровоизлияние в мозг и готовят его к операции. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации. Ринг казахстанец покидал на носилках.

Другой источник, бывший непосредственным участником мероприятия, отметил, что "с Айдосом не все в порядке".

Представители больницы, в которую доставили Ербосынулы, отказались давать комментарии о его состоянии, сославшись на запрет о разглашении.

Коллеги Рафаэля Дэн Каноббио и Джефф Джеффри также поделились информацией о введении Ербосынулы в состояние искусственной комы.

Телеканал Showtime, который был основным транслятором шоу, выпустил для Fight Freaks Unite краткое заявление: "Мы продолжаем следить за ситуацией с Айдосом Ербосынулы, и в настоящее время наши мысли с ним и его близкими".

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