Айдоса Ербосынулы ввели в состояние искусственной комы после нокаута
Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы оказался в критическом состоянии после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля в их бою за титул WBA Regular утром 6 ноября. Такую информацию рассказали источники, сообщает Sports.kz.
Поединок прошел в Миннеаполисе и завершился досрочной победой фаворита Морреля в 12 раунде.
По информации журналиста Дэна Рафаэля, в воскресенье Айдоса ввели в медицинскую кому. Спортсмену диагностировали кровоизлияние в мозг и готовят его к операции. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации. Ринг казахстанец покидал на носилках.
Другой источник, бывший непосредственным участником мероприятия, отметил, что "с Айдосом не все в порядке".
Представители больницы, в которую доставили Ербосынулы, отказались давать комментарии о его состоянии, сославшись на запрет о разглашении.
Коллеги Рафаэля Дэн Каноббио и Джефф Джеффри также поделились информацией о введении Ербосынулы в состояние искусственной комы.
Телеканал Showtime, который был основным транслятором шоу, выпустил для Fight Freaks Unite краткое заявление: "Мы продолжаем следить за ситуацией с Айдосом Ербосынулы, и в настоящее время наши мысли с ним и его близкими".