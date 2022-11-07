Коронавирусом заболели 20 казахстанцев за сутки
Фото: pixabay
За прошедшие сутки 20 человек заболели коронавирусной инфекцией в Казахстане. Двумя сутками ранее в стране выявили 47 заболевших COVID-19. Данные о ситуации с COVID-19 представили в Минздраве 7 ноября, сообщает Zakon.kz.
На 7 ноября лечение от КВИ продолжают получать 719 человек (571 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 633 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 6 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Специалисты до сих пор не могут прогнозировать, с какой эффективностью новые волны COVID-19 будут появляться в дальнейшем. Ученые смогут говорить о том, что ковид стал сезонным заболеванием, если его сезонный характер будет стабильно наблюдаться в течение трех лет.
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