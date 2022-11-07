Коронавирусом заболели 20 казахстанцев за сутки

За прошедшие сутки 20 человек заболели коронавирусной инфекцией в Казахстане. Двумя сутками ранее в стране выявили 47 заболевших COVID-19. Данные о ситуации с COVID-19 представили в Минздраве 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

На 7 ноября лечение от КВИ продолжают получать 719 человек (571 КВИ+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 633 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 6 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента;

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Специалисты до сих пор не могут прогнозировать, с какой эффективностью новые волны COVID-19 будут появляться в дальнейшем. Ученые смогут говорить о том, что ковид стал сезонным заболеванием, если его сезонный характер будет стабильно наблюдаться в течение трех лет.