Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Народные приметы на 7 ноября: почему нельзя есть хлеб в этот день

народные приметы на 7 ноября Фото: Zakon.kz
Православная церковь 7 ноября вспоминает мучеников Маркиана и Мартирия и преподобную Матрону. В народном календаре этот день носит название Дедовские плачи. Подробнее о приметах этого дня читайте на Zakon.kz.

В народном календаре, 7 ноября прозвали Дедовский плачи из-за дождливой погоды.

Также, 7 ноября считается поминальным днем. В этот день принято посещать кладбища, чтобы привести в порядок могилы усопших. Желательно отказаться от вредных привычек, иначе особенно сегодня их пагубное влияние на организм будет в разы больше

Что нельзя делать 7 ноября:

На Маркиана и Мартирия нельзя есть хлеб – считается, что иначе будущий год будет неудачным.

Приметы погода на 7 ноября:

  • Листья на деревьях не опали к 7 ноября – жди суровую зиму

  • Утренний туман в этот день обещает ненастье

  • Солнечный день обещает ранний приход весны.

Читайте также

Врач назвала опасные для здоровья наушники

Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами

Назван способ, как убрать "дыру" в личном бюджете

Анастасия Беньяминова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курсы валют на 5-6 ноября
Бокс 19 Победа
Жан Кособуцкий нокаутом одержал 19-ю победу подряд на профи-ринге
полицейские едут в Тургень
В больнице Алматинской области скончался человек, полиция расследует убийство
квартира, суд
Жительница Алматы судится с агентством недвижимости
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления