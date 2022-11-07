Народные приметы на 7 ноября: почему нельзя есть хлеб в этот день
Фото: Zakon.kz
Православная церковь 7 ноября вспоминает мучеников Маркиана и Мартирия и преподобную Матрону. В народном календаре этот день носит название Дедовские плачи. Подробнее о приметах этого дня читайте на Zakon.kz.
В народном календаре, 7 ноября прозвали Дедовский плачи из-за дождливой погоды.
Также, 7 ноября считается поминальным днем. В этот день принято посещать кладбища, чтобы привести в порядок могилы усопших. Желательно отказаться от вредных привычек, иначе особенно сегодня их пагубное влияние на организм будет в разы больше
Что нельзя делать 7 ноября:
На Маркиана и Мартирия нельзя есть хлеб – считается, что иначе будущий год будет неудачным.
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