22 ноября день Матроны: народные приметы, что нельзя делать

22 ноября в народном календаре отмечается день Матроны зимней, также известный как Матренин день, сообщает Zakon.kz.

Этот день связан с подготовкой к зиме и традиционно посвящен святым Матроне Константинопольской и Матроне Московской. В народе Матрону почитали как заступницу дома и семьи, и день этот считался подходящим для подготовки жилья к зимнему периоду.

Матрона Московская и Матрона Константинопольская – две святые, чьи жизни и подвиги стали символом веры. Первая обладала даром предсказания и исцеления. Вторая известна своей святостью и благочестием. Она привлекала к себе людей молитвами и духовной мудростью. Обе святые стали защитницами и покровительницами.

Народные приметы на Матренин день

Если 22 ноября выпадает снег – зима будет снежной и морозной.

Если на Матрону снег лег на сырую землю – весна будет ранней.

Ясная и морозная погода – зима будет суровой.

Пасмурный и теплый день – ожидается мягкая зима с частыми оттепелями.

То, что приснилось на Матрену, сбудется на следующий день до полудня.

Что нельзя делать в Матренин день

Заниматься тяжелой работой. Считалось, что на Матрону не следует выполнять тяжелую работу по дому, особенно ту, которая связана с землей или полем. Это предвещало трудный год.

Отказывать в помощи. Если к вам кто-то обратился за помощью, следует помочь. Отказ на Матренин день считался плохой приметой, привлекавшей беды и неудачи.

Шить и вязать. Рукоделие также было под запретом, так как считалось, что это может принести в дом несчастья и болезни.

Плохой приметой считалось стричь волосы на Матрену зимнюю, чтобы не болеть зимой.

Нельзя обижаться на близких, лучше всего простить всех, с кем в ссоре.

Традиции и обычаи

Уборка и утепление дома. На Матренин день обычно завершали уборку и утепление дома перед зимой. В этот день можно было вымести все ненужное, чтобы встретить зиму в чистоте и порядке.

Общение и гостеприимство. В народе считалось, что Матренин день – хорошее время для встреч с близкими, родными и друзьями.

Молитвы святой Матроне. Люди молились о защите дома и семьи, просили об удаче, здоровье и благополучии в зимний период.

В Матренин день давали милостыню нищим.

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