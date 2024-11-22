22 ноября день Матроны: народные приметы, что нельзя делать
Этот день связан с подготовкой к зиме и традиционно посвящен святым Матроне Константинопольской и Матроне Московской. В народе Матрону почитали как заступницу дома и семьи, и день этот считался подходящим для подготовки жилья к зимнему периоду.
Матрона Московская и Матрона Константинопольская – две святые, чьи жизни и подвиги стали символом веры. Первая обладала даром предсказания и исцеления. Вторая известна своей святостью и благочестием. Она привлекала к себе людей молитвами и духовной мудростью. Обе святые стали защитницами и покровительницами.
Народные приметы на Матренин день
- Если 22 ноября выпадает снег – зима будет снежной и морозной.
- Если на Матрону снег лег на сырую землю – весна будет ранней.
- Ясная и морозная погода – зима будет суровой.
- Пасмурный и теплый день – ожидается мягкая зима с частыми оттепелями.
- То, что приснилось на Матрену, сбудется на следующий день до полудня.
Что нельзя делать в Матренин день
- Заниматься тяжелой работой. Считалось, что на Матрону не следует выполнять тяжелую работу по дому, особенно ту, которая связана с землей или полем. Это предвещало трудный год.
- Отказывать в помощи. Если к вам кто-то обратился за помощью, следует помочь. Отказ на Матренин день считался плохой приметой, привлекавшей беды и неудачи.
- Шить и вязать. Рукоделие также было под запретом, так как считалось, что это может принести в дом несчастья и болезни.
- Плохой приметой считалось стричь волосы на Матрену зимнюю, чтобы не болеть зимой.
- Нельзя обижаться на близких, лучше всего простить всех, с кем в ссоре.
Традиции и обычаи
- Уборка и утепление дома. На Матренин день обычно завершали уборку и утепление дома перед зимой. В этот день можно было вымести все ненужное, чтобы встретить зиму в чистоте и порядке.
- Общение и гостеприимство. В народе считалось, что Матренин день – хорошее время для встреч с близкими, родными и друзьями.
- Молитвы святой Матроне. Люди молились о защите дома и семьи, просили об удаче, здоровье и благополучии в зимний период.
- В Матренин день давали милостыню нищим.
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