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22 ноября день Матроны: народные приметы, что нельзя делать

Какой праздник 22 ноября, приметы, погода, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 10:07 Фото: pexels
22 ноября в народном календаре отмечается день Матроны зимней, также известный как Матренин день, сообщает Zakon.kz.

Этот день связан с подготовкой к зиме и традиционно посвящен святым Матроне Константинопольской и Матроне Московской. В народе Матрону почитали как заступницу дома и семьи, и день этот считался подходящим для подготовки жилья к зимнему периоду.

Матрона Московская и Матрона Константинопольская – две святые, чьи жизни и подвиги стали символом веры. Первая обладала даром предсказания и исцеления. Вторая известна своей святостью и благочестием. Она привлекала к себе людей молитвами и духовной мудростью. Обе святые стали защитницами и покровительницами.

Народные приметы на Матренин день

  • Если 22 ноября выпадает снег – зима будет снежной и морозной.
  • Если на Матрону снег лег на сырую землю – весна будет ранней.
  • Ясная и морозная погода – зима будет суровой.
  • Пасмурный и теплый день – ожидается мягкая зима с частыми оттепелями.
  • То, что приснилось на Матрену, сбудется на следующий день до полудня. 

Что нельзя делать в Матренин день

  • Заниматься тяжелой работой. Считалось, что на Матрону не следует выполнять тяжелую работу по дому, особенно ту, которая связана с землей или полем. Это предвещало трудный год.
  • Отказывать в помощи. Если к вам кто-то обратился за помощью, следует помочь. Отказ на Матренин день считался плохой приметой, привлекавшей беды и неудачи.
  • Шить и вязать. Рукоделие также было под запретом, так как считалось, что это может принести в дом несчастья и болезни.
  • Плохой приметой считалось стричь волосы на Матрену зимнюю, чтобы не болеть зимой.
  • Нельзя обижаться на близких, лучше всего простить всех, с кем в ссоре.

Традиции и обычаи

  • Уборка и утепление дома. На Матренин день обычно завершали уборку и утепление дома перед зимой. В этот день можно было вымести все ненужное, чтобы встретить зиму в чистоте и порядке.
  • Общение и гостеприимство. В народе считалось, что Матренин день – хорошее время для встреч с близкими, родными и друзьями.
  • Молитвы святой Матроне. Люди молились о защите дома и семьи, просили об удаче, здоровье и благополучии в зимний период.
  • В Матренин день давали милостыню нищим.

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Ирина Капитанова
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