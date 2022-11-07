Сельчане в ВКО много лет живут без питьевой воды

Жители села Степное в Восточно-Казахстанской области давно жалуются на то, что из колодцев ушла вода, и на то, что госпрограмма "Ак булак" обошла их стороной, передает корреспондент Zakon.kz.

По утверждению местных властей, проблема с водоснабжением села будет решена в следующем году.

Мы уже были готовы сами вложить часть средств на проведение централизованного водоснабжения, потому что в колодцах воды нет, приходилось возить воду из соседнего села Шмелев Лог. Несколько месяцев назад местные власти организовали подвоз воды, легче стало. Но это же не решение, столько лет ждем, – говорят жители.

Водопровод в населенном пункте собирались построить по государственной программе "Ак булак" еще в 2016 году, но он так и не появился. Теперь, по словам акима Глубоковского района Эльдара Тумашинова, проблема с водоснабжением будет решена в следующем году.

В этом году мы подготовили проектно-сметную документацию, получили положительное заключение экспертизы. Согласно проекту предусмотрено бурение скважины до 80 метров глубиной, насос, станция с системой фильтрации. Общая протяженность сетей составит 17 км. 7 ноября будет объявлен конкурс госзакупок, – заверил сельчан аким Глубоковского района ВКО Эльдар Тумашинов.

Проект стоимостью 808 млн тенге планируется реализовать в 2023 году. Завершить строительство обещают за шесть месяцев.

Всего в Степном проживает порядка 1 тыс. человек. Село расположено всего в четырех километрах от Усть-Каменогорска. Из 270 домов населенного пункта к централизованному водоснабжению подключено лишь 90. Да и этому водопроводу уже более 60 лет. Треть населения Степного все эти годы и вовсе выживала без питьевой воды.

Айдар Альтаев