Сельчане в Алматинской области получают глину вместо питьевой воды

Жители села Кіші Байсерке в Алматинской области пожаловались на плохое качество питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Со своей проблемой они обратились в редакцию "Первого канала "Евразия". По словам сельчан, с прошлого года из крана вместе с водой выходил песок, а с января – уже глина.

Летом прошлого года местный водоканал заменил трубы, но осенью снова случилось ЧП. Жители неоднократно обращались к акиму сельского округа, но изменения носили временный характер.

"Из крана бежит коричневая вода, мы ее отстаиваем четыре-пять сантиметров. На дне глина и песок остается, а мы отстоявшуюся воду употребляем в пищу. Мыться мы не можем, стирать что-то светлое тоже невозможно", – поделилась Нуржамал Акимбекова.

В акимате заверили, что произошла техногенная чрезвычайная ситуация. Со слов акима Байсеркинского сельского округа Болата Тогызбаева, на новой скважине, обслуживающей 400 абонентов, обрушились стенки.

А в акимате Карасайского района Алматинской области 22 января сообщили о запуске подачи газа.