На Риддерской ТЭЦ подключили один из котлов после объявления ЧС
Как сообщается, 7 ноября в 3:40 на ТЭЦ включили в работу котел № 2, готовится к растопке котел № 1. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику – 70 градусов, по факту снижена до 30 градусов.
3 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ остановили котел № 3 для проведения работ по расшлаковке. 4 ноября также был остановлен котел № 2, а 6 ноября – котел № 1 для устранения дефектов по вспомогательному оборудованию и котел № 6 для устранения дефектов поверхности нагрева.
В созданный под руководством акима Восточно-Казахстанской области оперативный штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер ТЭЦ" вошли представители территориального Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
"В настоящее время в рамках объявленного режима ЧС местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона: Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута", - проинформировали в ведомстве.