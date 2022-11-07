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На Риддерской ТЭЦ подключили один из котлов после объявления ЧС

ТЭЦ, Риддер, котел Фото: Zakon.kz
В Минэнерго рассказали о ситуации на Риддерской ТЭЦ, где 5 ноября в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1. В результате, жители Риддера остались без тепла, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается, 7 ноября в 3:40 на ТЭЦ включили в работу котел № 2, готовится к растопке котел № 1. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику – 70 градусов, по факту снижена до 30 градусов.

3 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ остановили котел № 3 для проведения работ по расшлаковке. 4 ноября также был остановлен котел № 2, а 6 ноября – котел № 1 для устранения дефектов по вспомогательному оборудованию и котел № 6 для устранения дефектов поверхности нагрева.

В созданный под руководством акима Восточно-Казахстанской области оперативный штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер ТЭЦ" вошли представители территориального Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

"В настоящее время в рамках объявленного режима ЧС местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона: Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута", - проинформировали в ведомстве.

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Анастасия Стативкина
Восточно-Казахстанская область Риддер
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