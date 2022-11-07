Семейная пара организовала притон для занятия проституцией

На брифинге в МВД РК начальник департамента по борьбе с организованной преступностью ведомства Канат Нурмагамбетов рассказал о задержании семейной пары, организовавшей при помощи родственников притон для занятия проституцией, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя МВД, в октябре 2022 года сотрудниками ДБОП МВД в совершении организации и содержания притонов для занятия проституцией и сводничества изобличена организованная группа в составе семи человек.

Установлено, что семейная пара в целях получения систематического преступного дохода арендовала гостиничный комплекс и организовала там притон для занятия проституцией. Для реализации преступного умысла привлекла своих близких родственников, которые выполняли функции администратора, таксистов и "подгонщиков". Канат Нурмагамбетов

Он добавил, что лиц для оказания интимных услуг набирали через знакомых, в том числе из ранее занимавшихся проституцией. Условиями уговора с ними было проживать в гостинице и работать 50 на 50. Также использовался метод долговой кабалы для длительного удержания девушек.

Глава департамента отметил, что в основном девушки были из южных регионов страны и Узбекистана. В среднем услуги оказывали 10 девушек, суммы варьировались от 5 до 40 тыс. тенге.

Для конспирации группа работала исключительно по ночам с 21:00 до 05:00. На дверях и окнах гостиницы устанавливались решетки, двери всегда были заперты, в здание попадали только по звонку от "подгонщиков" или постоянных клиентов. Канат Нурмагамбетов

По его данным, ежедневный поток клиентов составлял до 50 человек.

Для увеличения преступного дохода ОПГ арендовала второй гостиничный комплекс.

Как добавил спикер, по этому факту проводится досудебное расследование по статьям за создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней, притоносодержание, сводничество. Подозреваемые задержаны, четверо находятся под стражей и в отношении троих выбрана мера пресечения "подписка от невыезде и надлежащем поведении".

2 ноября 2022 года в Астане прошел форум по вопросам противодействия торговле людьми. На форуме Канат Нурмагамбетов сообщил, что борьбу с торговлей людьми в Казахстане усилят. Для этих целей уже разработан проект закона "О противодействии торговле людьми в РК".

Во время спецоперации задержали наркосбытчика и содержателя порностудии в одном из ночных клубов Алматы.