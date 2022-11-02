В Казахстане усилят борьбу с торговлей людьми

Торговля людьми в Казахстане продолжает свое распространение. Этому способствуют высокая прибыльность криминального бизнеса и латентность. Для борьбы с такими преступлениями в стране разработали проект закона "О противодействии торговле людьми в РК", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Основные новеллы документа представил в Астане на Форуме по вопросам противодействия торговле людьми начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Он отметил, что на практике полицейские сталкиваются с такими преступлениями, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля новорожденными детьми с целью усыновления, торговля человеческими органами и принуждение к попрошайничеству.

Торговцы людьми преследуют цели материального обогащения, используют разные способы и средства воздействия на жертв – от обмана до насилия. Канат Нурмагамбетов

Он также представил социальный портрет торговцев людьми:

1. Пол:

мужской – 60%,

женский – 40%.

2. Возраст: от 18 до 60 лет.

3. Семейное положение:

холост (не замужем) – 47%,

женат (замужем) – 40%,

разведен (разведена) – 11%,

гражданский брак – 2%.

4. Образование:

неполное среднее – 10%,

среднее – 54%,

среднее специальное – 27%,

незаконченное высшее – 2%,

высшее – 7%.

5. Занятость:

работа – 24%,

учеба – 6%,

безработные – 70%.

По словам спикера, больше всего рискуют стать жертвами незамужние, безработные или живущие за счет случайных заработков женщины в возрасте от 16 до 50 лет.

Факторами, способствующими попаданию людей в эксплуатацию, являются неинформированность, правовая неграмотность, доступность живой рабочей силы, влияние интернета, преследование цели заработка легких денег и "красивой жизни", а также нелегальный статус иностранцев. При торговле детьми объектами преступлений выступают новорожденные малолетние дети, при торговле органами человека – лица, имеющие долговые обязательства. Канат Нурмагамбетов

Для комплексной борьбы с такого рода преступлениями в МВД в рамках поручения главы государства разработали проект Закона "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан". Документ на сегодня состоит из девяти глав, включающих 33 статьи.

Так, проектом закона впервые вводятся понятия "потенциальная", "предполагаемая жертва" и "уязвимое положение". Это, по словам спикера, позволит сосредоточить внимание властей не только на потерпевших, но и на потенциальных и предполагаемых жертвах, находящихся в тени, и оказывать им помощь.

Также в документе дается понятие "субъекты противодействия и механизм перенаправления жертв". Это позволит использовать потенциал государственных органов в перенаправлении выявленных лиц для получения социальных услуг.

На уровне закона прописываются определения "жертва торговли людьми", "идентификация", определен перечень преступлений, связанных с торговлей людьми, – всего восемь составов. Закрепляется недопустимость дискриминации жертв торговли людьми, обеспечение их безопасности и права на защиту, а также недопустимость выдворения иностранцев и лиц без гражданства, выявленных и идентифицированных в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан.

Для предупреждения торговли людьми проектом закона внедряется механизм оценки рисков с вовлечением в процесс профилактики субъектов частного сектора, которые занимаются посредническими услугами в сфере туризма, занятости, образования, связанными с выездом за рубеж. Разработчики уверены, что это позволит обмениваться информацией в целях пресечения международных каналов торговли людьми.

Сопутствующими поправками изменения вносятся в ряд законов. Так, в Кодекс "О браке и семье" предлагается в целях исключения торговли детьми внести изменение в процедуру установления отцовства.

В сравнительной таблице написано, что в отношении иностранцев или лиц, состоящих в браке, либо в случаях, когда отец ребенка не был указан более трех месяцев с момента рождения ребенка, установление отцовства осуществляется при подтверждении отцовства на основании заключения молекулярно-генетической экспертизы.

Также вносится новая статья по прекращению деятельности организаций, оказывающих содействие в устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.

В закон "О рекламе" предлагается внести поправку в части запрета рекламы, способствующей преступлениям, связанным с торговлей людьми.

В сравнительной таблице написано, что запрещается реклама занятия проституцией, услуг сексуального характера независимо от формы, торговли органами и тканями человека, торговли новорожденными детьми.

В закон "О миграции населения" вносится поправка в части определения порядка оформления выезда граждан, не достигших 16-летнего возраста, из Республики Казахстан. Сейчас, утверждают разработчики, такой нормы нет.

Глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что сегодня бывает случаи, когда вывозят детей по поддельным документом или путем обмана, якобы для участия в каких-то международных мероприятиях.

Потом нам уже трудно его вернуть, где-то вводятся в заблуждение. Здесь должны проявлять бдительность и знать, куда они едут, что это за человек, которой их везет, с какой целью, то есть здесь больше профилактические меры. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов

Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов в свою очередь указал на необходимость усиления превентивных механизмов и улучшения процедуры расследования фактов торговли людьми.

Заведующий отделом безопасности и правопорядка Администрации президента РК Алексей Калайчиди поддержал его.

В этом году зарегистрировано и расследуется 73 уголовных преступления, связанных с торговлей людьми, в прошлом году – 125, в их числе непосредственно торговля людьми, вовлечение в занятие проституцией, содержание притонов, сводничество и так далее. На первый взгляд, статистика положительная, идет снижение, но надо понять, это изменение ситуации или все-таки повышенная латентность данных преступлений. Следует признать, что мы не владеем достаточной информацией во всех процессах, которые происходят в этой области. Алексей Калайчиди

По его словам, проблема есть и в расследовании таких фактов. Так в прошлом году по реабилитирующим основаниям по статье 128 прекращено каждое третье уголовное дело, а в этом году – 11 из 12.

Немаловажными являются и вопросы оказания помощи потерпевшим, особенно несовершеннолетним, но ключевым является вопрос выявления причин и условий, способствующих тем преступлениям, о которых мы говорим. Алексей Калайчиди

2 ноября министр внутренних дел Марат Ахметжанов признал, что деятельность по противодействию торговле людьми – это только борьба с последствиями, а вся официальная статистика – лишь верхушка айсберга.

Начальник Департамента по борьбе с оргпреступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов сообщил о задержании в Шымкенте банды, продававшей несовершеннолетних в сексуальное рабство.