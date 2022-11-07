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Пристоличные регионы Акмолинской области планируют обеспечить природным газом

Пристоличные регионы Акмолинской области планируют обеспечить природным газом Фото: pixabay
Более 160 000 акмолинцев проживающие в городах и населенных пунктах будут обеспечены природным газом. В рамках реализации Генеральной схемы газификации в 2019 году завершено строительство I этапа магистрального газопровода "Сарыарка" - маршрут Кызылорда – Караганда – Астана.

Данный проект предусматривает газификацию столицы и двух районов Акмолинской области – Аршалынский и Целиноградский. В этой связи, в Акмолинской области начата реализации проектов по газификации населенных пунктов для подключения к I этапу магистрального газопровода "Сарыарка".

Об этом сообщил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Биржан Абдрахманов. По его информации строительство газораспределительных сетей разделено на 2 очереди.

По 1-ой очереди предусматривается газификация 20 населенных пунктов Аршалынского и Целиноградского районов, это поселки Донецкое, станция Анар, села Турген, Берсуат,.Байдала, Аршалы, Акбулак, Актасты, Ижевское, Шоптыколь, станции Бабатай, Арнасай, Волгодоновка, Разъезд 42, Койгельды, Аккайын, Шубары, Коянды, Жибек Жолы и село Жалтырколь с населением более 50 000 человек. Согласно проектно-сметной документации общая протяженность сетей газоснабжения более 1000 км, предусмотрена установка 23 единиц газорегуляторных пунктов, - пояснил Биржан Тасбулатович.

Сообщается, что за указанный период построено 368 км. сетей газоснабжения, 12 единиц газорегуляторных пунктов. Завершено строительство автоматизированной газораспределительной станции в поселке Аршалы и сетей газоснабжения в 14 населенных пунктах Аршалынского района.

На сегодняшний день 8 населенных пунктов подключены к центральному газоснабжению. 1348 абонентов или 5395 человек указанных сел обеспечены доступом к природному газу. До конца текущего года запланирован ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения в поселке Аршалы Аршалынского района, протяженностью 88 км. Тем самым, порядка 4,5 тыс. абонентов или более 17 тысяч человек в 16 населенных пунктах Аршалынского района получат доступ к подключению к природному газу.

По 2-ой очереди строительства газораспределительных сетей предусматривается газификация города Косшы и 8 пристоличных населенных пунктов Целиноградского района, это поселки Акмол, Алтынсарина, Каражар, Караоткель, Кызылсуат, Тайтобе, Талапкер и "Нурлы") с населением более 100 тысяч человек. Реализация проектов газификации 1 и 2 очереди позволит обеспечить природным газом более 160 тыс. человек.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, на уровне правительства рассматривается вопрос о финансировании строительства из Национального фонда. Реализация данного проекта даст возможность обеспечить природным газом до 200 населенных пунктов, 6 городов и 6 районов с населением более 400 тыс. человек, из них городское – 286 тыс. чел., сельское – 126 тыс. человек.

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