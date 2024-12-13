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Общество

Правый берег Темиртау подключен к газу: завершен важный этап программы газификации

Правый берег Темиртау подключен к газу: завершен важный этап программы газификации, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 19:28 Фото: Zakon.kz
Акимат Темиртау завершил важный этап программы газификации города. Теперь 1059 домов правого берега обеспечены природным газом. Этот проект существенно повысил качество жизни горожан и стал важным шагом в развитии городской инфраструктуры.

Программа газификации стартовала в 2020 году и разделена на 8 этапов. На сегодняшний день часть Соцгорода уже обеспечена природным газом, а строительство газовых сетей продолжается в районах Отрадное, АБВ квартал и Горка Дружбы.

Правый берег Темиртау подключен к газу: завершен важный этап программы газификации, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 19:28

Фото: пресс-служба акимата Темиртау

Для подключения правого берега специалисты компании "Алия Сервис" проложили 43,8 км газораспределительных сетей, установили 3 ПГБ и 16 ГРПШ. Строительство началось в апреле 2023 года и завершилось в срок.

Правый берег Темиртау подключен к газу: завершен важный этап программы газификации, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 19:28

Фото: пресс-служба акимата Темиртау

"В Темиртау природный газ уже есть в 1603 домах Соцгорода, сегодня запускаем еще 1059 домов правого берега. Мы поэтапно строим газораспределительные сети и передаем их в эксплуатацию в QazaqGaz Aimaq. Всего проектом газификации частного сектора будет охвачено 6357 домов. Это долгожданное событие – улучшит экологию города и снизит затраты жителей на отопление", – подчеркнул аким Темиртау Галым Ашимов

Жители правого берега больше не зависят от угля и дров, которые ранее использовали для отопления.

Правый берег Темиртау подключен к газу: завершен важный этап программы газификации, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 19:28

Фото: пресс-служба акимата Темиртау

Например, Галина Томилова, жительница улицы Ташенова, делится:

"Мы ждали этого почти 20 лет. Когда теплосеть демонтировали, мы топили дома углем. Это было дорого и тяжело. В ноябре установили газовое оборудование, а теперь уже готовим на газовой плите. Это настоящая радость!"

Пенсионер Михаил Ефанов, житель улицы Западная, проживает на правом берегу всю свою жизнь. Сейчас, когда в их дом провели природный газ, супруги искренне радуются:

"Наконец-то и до нас дошел газ! Для нас центральное газоснабжение – большое облегчение. Мы устали отапливать дом углем, таскать его, выносить золу и дышать угольной пылью. Узнав, как в Соцгороде хвалят переход на газ, мы заранее подготовились и оборудовали дом для газового отопления".
Правый берег Темиртау подключен к газу: завершен важный этап программы газификации, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 19:28

Фото: пресс-служба акимата Темиртау

Для жителей Темиртау, нуждающихся в финансовой помощи, работает программа государственной поддержки. За 2,5 года 228 семей получили субсидии на газификацию на общую сумму 98 млн тенге.

Жители могут обратиться за консультацией в ГУ "Отдел занятости и социальных программ города Темиртау" по адресу: улица Чайковского, 22.

Подключение к природному газу выполняет филиал АО "QazaqGaz Aimaq". Специалисты компании оформляют технические условия и обеспечивают аварийное обслуживание. Для получения документов и подачи заявки на подключение обратиться нужно в офис компании в Темиртау по адресу: улица Менделеева, 11.

Запуск газа на правом берегу – это только часть масштабной программы. В ближайшие годы акимат планирует завершить газификацию всех районов, охватив более 6000 домов.

Правый берег Темиртау подключен к газу: завершен важный этап программы газификации, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 19:28

Фото: пресс-служба акимата Темиртау

Газификация города не только улучшает комфорт и снижает затраты жителей, но и способствует экологическому и экономическому развитию Темиртау.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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