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В Мангистауской области простаивают крупные производства

Мангистауская область Фото: pixabay
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Казахстана в Мангистауской области 7 ноября, в регионе простаивают крупные производства, сообщает Zakon.kz.

По словам президента Казахстана, это вызывает недовольство безработных граждан.

Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Президент Казахстана отметил, что важно создавать новые конкурентоспособные предприятия.

На 2023-2026 годы запланирована реализация 29 проектов на сумму более 1 трлн тенге с созданием более 3 тыс. постоянных рабочих мест. Поручаю правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов. Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие во встрече с общественностью Мангистауской области.

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