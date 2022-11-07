В Мангистауской области простаивают крупные производства
Фото: pixabay
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Казахстана в Мангистауской области 7 ноября, в регионе простаивают крупные производства, сообщает Zakon.kz.
По словам президента Казахстана, это вызывает недовольство безработных граждан.
Правительству в срочном порядке следует принять действенные меры по восстановлению этих производств, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
При необходимости нужно искать оптимальные варианты. Президент Казахстана отметил, что важно создавать новые конкурентоспособные предприятия.
На 2023-2026 годы запланирована реализация 29 проектов на сумму более 1 трлн тенге с созданием более 3 тыс. постоянных рабочих мест. Поручаю правительству и акимату обеспечить своевременное завершение всех запланированных проектов. Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принимает участие во встрече с общественностью Мангистауской области.
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