В Мангистауской области простаивают крупные производства

Фото: pixabay

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Казахстана в Мангистауской области 7 ноября, в регионе простаивают крупные производства, сообщает Zakon.kz.

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