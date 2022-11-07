В Казахстане планируют снять продолжение культового сериала "Перекресток"

Легендарный сериал "Перекресток" возвращается спустя 25 лет. Об этом на встрече с поклонниками и актерами нашумевшего сериала заявила идейная группа проекта. Они отмечают, что это будет полнометражный художественный фильм, который выйдет на экраны в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

Популярность первой казахстанской мыльной оперы была просто колоссальная, его смотрели практически все. На тот момент конкурентов у сериала в казахстанском телеэфире не было, и вся страна еженедельно с трепетом и замиранием наблюдала за семейной сагой о жизни таких же жителей страны в период сложных 1990-х годов. А строки саундтрека к ленте напевали едва ли не в каждом доме.

По словам продюсера фильма Александра Шухова, съемки начнутся следующей весной. А к концу года зрители уже смогут увидеть фильм на больших экранах. Шухов добавил, что команда будет использовать ту же формулу, которая способствовала успеху сериала "Перекресток". Основная идея заключается в том, чтобы не развлекать зрителя, а показать, чем живет общество сегодня.

Могу приоткрыть немного завесу, что это будет остросюжетная драма. Там будет много любви и разных эмоций. Спустя 25 лет мы снимаем про Казахстан сегодня, тогда мы снимали о жизни людей в то время. Сериал был прерван, и ощущение, что есть недосказанность, а зритель остался в недоумении. Полнометражная лента даст зрителю ответы на то, как сложилась судьба любимых героев, чем они живут сегодня, какое поколение пришло им на смену. Время меняется, и наша страна нуждается в отечественных ролевых моделях и носителях культурного кода. Продюсер фильма Александр Шухов

Также продюсер картины отметил, что это полностью коммерческий проект, к реализации которого привлечены только частные средства. Зритель увидит в нем современный Алматы с известными локациями, в том числе Шымбулак, парки, любимые кофейни мегаполиса.

Что касается актеров, то в картину вернут почти весь золотой состав того сериала "Перекресток". Сотрудничать уже согласились Венера Нигматулина, Евгений Жуманов, Бахытжан Альпеисов, Гульнара Дусматова, Алексей Шемес, Нина Жмеренецкая и многие другие. Фильм соберет всех героев и вспомнит даже тех, кого уже давно нет с нами.

Когда я услышал в социальных сетях, что сериал собираются возродить, я просто не поверил и подумал, что это фейк. После того, как несколько человек написали мне, что приглашают меня на встречу, я убедился, что это правда. С удовольствием приму участие в съемках. Я думаю, что картина стрельнет! Не сомневаюсь, что и зрители нас ждут. Мы приложим все усилия, чтобы получилась отличная работа. Актер Бахытжан Альпеисов

Ну конечно, я обрадовался, для меня этот эксперимент по возвращению в молодость и прошлое станет новым опытом в профессии. Надеюсь, что все получится как запланировали режиссеры. Актер Алексей Шемес

Помимо полюбившихся киногероев, зрители увидят и новые лица в картине, в частности, Ердена Телемисова, возможно, в ленте примет участие Чингис Капин. Не планируют продюсеры "Перекрестка" отказываться и от нашумевшего хита группы "Фрукты и овощи", их композицию переработают и добавят современное звучание. Услышать можно будет совершенно новые песни, которые также понравятся казахстанцам.

Отметим, сериал "Перекресток" выходил с 1996 по 2000 год. Для съемок картины привлекли иностранных специалистов, которые адаптировали сюжетную линию под казахстанские реалии тех лет. Практически сразу проект стал популярным у зрителей не только Казахстана, но и России, Узбекистана и даже Китая. Всего было снято 496 эпизодов, продолжительность которых составляла до 25 минут.

Автор: Дарига Турысбекова