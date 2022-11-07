Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Довести транзит нефти до 20 млн тонн в год за счет портов Актау и Курык поручил Токаев

Довести транзит нефти до 20 млн тонн в год за счет портов Актау и Курик поручил Токаев Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
7 ноября на встрече с общественностью Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении транспортно-логистического и инвестиционного потенциала региона, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Мангистауская область имеет огромный потенциал.

Поэтому, по словам президента, стоит задача рационально использовать сильные стороны и сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения.

Токаев также добавил, что город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана.

Продолжая, он заявил, что на фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла.

Мы планируем реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов.Касым-Жомарт Токаев

С учетом нынешней ситуации на мировых рынках, , по мнению главы государства, дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение.

В заключении он утончил, что необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 млн тонн в год.

Ранее Токаев поручил отремонтировать дороги в Мангистауской области. По его словам, большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог.

Читайте также

Неприемлемой назвал Токаев ситуацию с питьевой водой в Мангистау

Глава государства назвал причину высокой стоимости продуктов в Мангистау

Токаев: На границах ближайших соседей идут войны и вооруженные конфликты

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
песок
Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами
Карим Масимов
Экс-руководителей КНБ предали суду
Айдос Ербосынулы в искусственной коме
Айдоса Ербосынулы ввели в состояние искусственной комы после нокаута
комментаторы высказали мнение о новом образе Димаша
Подписчики раскритиковали новый образ Димаша Кудайбергена
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления