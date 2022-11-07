Довести транзит нефти до 20 млн тонн в год за счет портов Актау и Курык поручил Токаев

7 ноября на встрече с общественностью Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев высказался о повышении транспортно-логистического и инвестиционного потенциала региона, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что Мангистауская область имеет огромный потенциал.

Поэтому, по словам президента, стоит задача рационально использовать сильные стороны и сделать регион транспортно-транзитным узлом мирового значения.

Токаев также добавил, что город-порт Актау по праву считается морскими воротами Казахстана.

Продолжая, он заявил, что на фоне переформатирования глобальных логистических цепочек роль Каспийского моря резко возросла.

Мы планируем реализовать ряд мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в развитие портовой инфраструктуры, создание контейнерного и транспортно-логистического хабов. Касым-Жомарт Токаев

С учетом нынешней ситуации на мировых рынках, , по мнению главы государства, дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение.

В заключении он утончил, что необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 млн тонн в год.

Ранее Токаев поручил отремонтировать дороги в Мангистауской области. По его словам, большое внимание нужно уделить улучшению качества автодорог.