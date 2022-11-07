Токаев назвал преимущество Мангистау

Выступая перед общественностью Мангистауской области 7 ноября, Касым-Жомарт высказался о развитии туризма в регионе. По словам президента, во всем мире туризм становится значимым фактором развития экономики, сообщает Zakon.kz.

Президент уточнил, что особое место в развитии данной сферы отводится Мангистау.

По его мнению, главным конкурентным преимуществом Мангистау является побережье Каспийского моря, которое позволяет продвигать пляжный туризм.

Также президент добавил, что завершается реализация проекта по инфраструктурному развитию "теплого пляжа" в Актау.

Правительству, как заявил он, необходимо рассмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов в сфере туризма.

Кроме того, в продолжении он сказал, что следует подумать над перспективой реализации международных проектов с участием прикаспийских государств, в частности такого интересного направления, как круизный туризм.

Отметил глава государства и "невероятные ландшафты и уникальные пейзажи плато Устюрт и урочища Бозжыра", которые стали магнитом для любителей экологического туризма.

В целом, развитие туризма в регионе откроет возможности в кратчайшие сроки создать рабочие места, привлечь инвестиции и модернизировать инфраструктуру. Надо сказать, что это общемировая практика, в которой активная роль отводится бизнес-сообществу, – сказал Токаев.

По его словам, местным же властям нужно без чрезмерного вмешательства создать необходимые условия для бизнеса.

Мангистау славится также уникальной флорой и фауной, чего только стоят каспийские тюлени и розовые фламинго, которые уже стали визитными карточками области. Поэтому, развивая туризм, мы должны прежде всего заботиться о сохранении биоразнообразия, бережно поддерживать хрупкое равновесие экосистемы региона, – резюмировал президент.

Ранее глава Казахстана отметил, что в Мангистауской области будут производить зеленый водород.