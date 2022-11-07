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В Мангистауской области будут производить зеленый водород

зеленый водород Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из удачных примеров развития инвестиционного сотрудничества Казахстана с зарубежными партнерами является проект по созданию центра по производству зеленого водорода, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе в ходе официального визита президента Европейского совета Шарля Мишеля между Казахстаном и немецко-шведской компанией подписано соответствующее соглашение об инвестициях.

Инвестор планирует организовать в Мангистауской области производство зеленого водорода.

Предполагается также строительство опреснительного завода мощностью 255 тыс. кубометров в день, станции возобновляемых источников энергии на 40 гигаватт.

Реализация этого проекта позволит создать порядка 3500 рабочих мест на период строительства и 1800 новых постоянных рабочих мест в период поэтапного ввода объекта. Будут подготовлены и обучены отечественные кадры, обеспечено строительство инфраструктуры, инвестор будет выполнять свои социальные обязательства.Касым-Жомарт Токаев

Таких проектов, оказывающих комплексный социально-экономический эффект на развитие региона, должно быть как можно больше. Сейчас в мире значительно усилилась конкуренция за инвестиции, добавил глава государства.

Наша страна должна использовать все свои сильные стороны и системно работать над улучшением инвестиционного климата. Еще раз повторю: правительство совместно с акимами должны уделить этому вопросу первостепенное внимание. Касым-Жомарт Токаев

Широкие возможности для этого открывает деятельность специальной экономической зоны "Морской порт Актау". На сегодняшний день по вложенным инвестициям, объему произведенной продукции и уплаченным налогам СЭЗ входит в тройку лидирующих по республике, отметил президент.

Ранее мною ставилась задача обеспечить неосвоенные земельные участки в специальных экономических зонах объектами инфраструктуры, подвести к ним все необходимые коммуникации. Предстоит активизировать работу в этом направлении. Считаю, что правительству необходимо продлить сроки функционирования специальных экономических зон. Касым-Жомарт Токаев

В Мангистауской области простаивают крупные производства, отметил президент Казахстана.

Довести транзит нефти до 20 млн тонн в год за счет портов Актау и Курык поручил Токаев.

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