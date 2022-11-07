Казахстанцы могут анонимно пожаловаться на школьные туалеты и столовые

7 ноября в Министерстве просвещения РК заявили, что сообщить о неудовлетворительном состоянии школьных туалетов и столовых можно в What’s App, передает Zakon.kz.

В ведомстве пояснили, фото и видео о неудовлетворительном состоянии школьных туалетов и столовых можно направить на What’s App 8 700 699 04 46 и telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. В школы дополнительно направлены и устанавливаются qr-коды со ссылками на эти соцсети.

Акция "Балаға лайық" продлится до 20 декабря 2022 года. За время ее проведения поступило свыше тысячи обращений. Самыми активными оказались ученики и родители городов Астана и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской областей.

В более 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты. Отмечу, что мониторинг школьных санузлов и столовых проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей. Председатель Комитета по охране прав детей Министерства Насымжан Оспанова.

21 июня министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов возмутился отношением некоторых директоров школ к своей работе. По его словам, они скрывают информацию о состоянии школьных туалетов и столовых.