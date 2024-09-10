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Законодательство РК

Казахстанцы пожаловались на сладкую еду в школьных столовых

Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:43 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 10 сентября 2024 года рассказала, насколько допустимы в школьном меню сладкие каши и чай, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос подняли журналисты. Они заявили, что, по данным Минздрава, в Казахстане молодеет сахарный диабет и у многих детей есть диагноз "ожирение". Однако, заявили они, в школах детям подают переслащенную кашу, а также чай с сахаром, сладкий компот и плюс еще печенье.

Акмарал Альназарова признала, что такая проблема существует.

"Действительно, очень актуальный вопрос не только по сахару, но и по соли. Есть определенные рекомендации ВОЗ по потреблению сахара не более 25 грамм в сутки и не более 5 грамм соли в сутки. К сожалению, сегодня среднестатистический казахстанец потребляет до 18 грамм соли и более 40 грамм сахара", – сказала она.

Министр добавила, что нормативы регулируются соответствующим постановлением правительства.

"Все медицинские организации и организации образования должны их соблюдать. Но то, о чем вы говорите, насколько качественно исполняются эти рекомендации, достаточно сложно промониторить. Рекомендации варьируются в зависимости от возраста: до двух лет до 15 грамм в зависимости от возраста и до 40 граммов в старших классах. Последние нормативы были утверждены в 2012 году и 2024 году они пересмотрены. Единственное – это вопрос реализации этих рекомендаций на местах. На местах школы, которые заключают договора с поставщиками услуг по организации питания, должны этот вопрос контролировать", – резюмировала министр.

Ранее Альназарова прокомментировала массовое отравление школьников в Мангистауской области.

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