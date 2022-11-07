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На какие предприятия жалуются мангистаусцы, рассказал президент

экология Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
На встрече с общественностью Мангистауской области 7 ноября Касым-Жомарт Токаев отметил, что жители области все чаще поднимают вопрос загрязнения воды и воздуха промышленными выбросами, сообщает Zakon.kz.

В частности, по его словам, жалобы поступают на предприятия "КазАзот", "МАЭК-Казатомпром", CASPI BITUM, "Мангистаумунайгаз".

"При этом накладываемые штрафы не всегда соответствуют нанесенному экологическому ущербу", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что все эти компании брали на себя обязательства по защите окружающей среды, модернизации устаревшего оборудования, оснащению предприятий современными очистительными установками.

Поэтому Министерству экологии необходимо взять на особый контроль соблюдение данными предприятиями норм Экологического кодекса.Касым-Жомарт Токаев

7 ноября президент посетил Мангистаускую область, где встретился с общественностью.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что одним из удачных примеров развития инвестиционного сотрудничества Казахстана с зарубежными партнерами является проект по созданию центра по производству зеленого водорода.

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