Гибель тюленей и обмеление: Токаев поднял проблемные вопросы Каспия

Президент Казахстана на встрече с общественностью Мангистауской области 7 ноября отметил, что регион имеет ряд серьезных экологических проблем. Важнейшей задачей является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что на сегодня все чаще фиксируют случаи массовой гибели тюленей и рыб.

"К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий. Тюлени занесены в Красную книгу Казахстана. Проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на моем личном контроле", – сказал глава государства.

Он сообщил, что летом посетил Центрально-Азиатский институт экологических исследований, который активно занимается изучением причин сокращения численности тюленей.

"В этом важном вопросе нужен комплексный научный подход. Ранее было запланировано создание государственных природных резерватов в Мангистауской области для сохранения популяции каспийского тюленя. Министерству экологии нужно ускорить данную работу и принять все необходимые решения", – сказал глава государства.

Президент заявил о необходимости регулярного обследования акватории и побережья Каспия для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб.

Касым-Жомарт Токаев также отметил важность пресечения промысла на Каспии, "который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме".

Остро строит проблема снижения уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении. В этой связи считаю необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств. Касым-Жомарт Токаев

Токаев высказался об экологических проблемах Каспия. Он отметил, что все чаще фиксируются случаи массовой гибели тюленей и рыб. К подобным явлениям приводит деятельность человека и изменение экологических условий.