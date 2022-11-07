Канело высказал слова поддержки Айдосу Ербосынулы

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Канело Альварес выразил сочувствие своему постоянному спарринг-партнеру, казахстанскому боксеру Айдосу Ербосынулы, который сейчас находится в больнице из-за кровоизлияния в мозг, сообщает Zakon.kz.

"Ты в моих молитвах, брат", – написал мексиканский боксер на своей странице в Instagram.

Айдос Ербосынулы попал на больничную койку 6 ноября после поединка с кубинцем Давидом Моррелой. Казахстанец проиграл нокаутом в бою за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе. После встречи его унесли на носилках в клинику, где он впал в кому.

Как известно, Айдос Ербосынулы в последнее время является постоянным спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира Сауля Альвареса.

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