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Боксер Канело Альварес обратился к казахстанцам

Бокс Обращение Казахстану, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 10:24 Фото: Instagram/canelo
Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе, мексиканец Сауль Канело Альварес обратился казахстанцам в связи с небывалыми наводнениями, сообщает Zakon.kz.

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Как известно, из-за паводков в ряде регионов Казахстана объявлен режим ЧС. Мексиканский боксер, узнав об этой ситуации, обратился к жителям страны через свою страницу в Instagram.

Бокс Письмо Канело, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 10:24

Фото: Instagram/canelo

"Молимся за жителей Казахстана. Атырау и Уральск, мы с вами".Сауль Альварес

Сауль Альварес запомнился казахстанцам тремя поединками против знаменитого боксера Геннадия Головкина. В этих трех встречах мексиканец два раза победил GGG и один бой свел к ничьей.

А недавно прославленный боксер Геннадий Головкин был назначен новым руководителем НОК РК.

Тем временем карагандинец пока официально не объявил о завершении карьеры, а его бывший мексиканский оппонент готовится в новому поединку на ринге.

4 мая в Лас-Вегасе (США) абсолютный чемпион суперсреднего веса Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) проведет очередную защиту звания. Соперником станет его соотечественник – Хайме Мунгия (43-0, 34 КО). Для Альвареса будущий бой станет четвертой защитой звания абсолютного чемпиона. Ранее на этом пути он победил Геннадия Головкина, Джона Райдера и Джермелла Чарло.

Хайме Мунгия – экс-чемпион мира в первом среднем весе.

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