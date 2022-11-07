Синоптики прогнозируют сильный дождь и гололед в Алматы 8 ноября

В Алматы 8 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, 8 ноября объявлено штормовое предупреждение в городе и горах. Ожидаются сильные осадки и гололед.

Также в городе резко похолодает.

8 ноября – облачно, дождь, временами сильный. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°C, днем +5...+7°C.

9 ноября – облачно с прояснением, ночью и утром осадки (дождь, снег). Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днем +2...+4°C.

10 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +4...+6°C.