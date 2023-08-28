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В Алматы синоптики прогнозируют сильный дождь

В Алматы синоптики прогнозируют сильный дождь Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы 28 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, днем ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с.

В ДЧС рекомендовали жителям города не оставлять машины под деревьями. 

При сильном ветре рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении); 
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине. 
  • нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
"В горах сохраняется риск селевой опасности гляциального (ледникового) и ливневого генезиса (происхождения)", – сообщили в ведомстве. 

Туристов, жителей и гостей города просят не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей.

Как отметили в ДЧС, шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать.

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