За две недели в регионах Казахстана выросли цены на куриные яйца и овощи

В торговых точках регионов Казахстана в очередной раз поднялись цены на куриные яйца, овощи, фрукты. В городах на севере страны снизилась цена на продукты российского производства. О том, как за две недели изменились цены на социально значимые продукты, рассказали корреспонденты Zakon.kz.

Алматы: ценовые качели

Обзор цен на социально значимые продукты питания (СЗПТ) показал, что в торговых точках города в целом цены на некоторые их виды повышаются, на другие – стабилизировались.

Фото: Zakon.kz

В очередной раз подорожали яйца: категория "отборные" предлагается за 615 тенге. Лук репчатый продается по 95 тенге за кг, хотя двумя неделями ранее его продавали по 89 тенге. Цена на морковь поднялась на 13 тенге, сегодня ее продают по 149 тенге за кг. Капуста также поднялась в цене с 59 до 79 тенге за кг. Зато цена на картофель снизилась со 169 до 155 тенге за кг.

Литровая бутылка подсолнечного масла казахстанского производителя стоит все также – 1019 тенге. 180 г натурального сливочного масла предлагается от 927 тенге и выше. Спред можно купить дешевле, от 519 тенге и выше. Цена на сахар составляет 559 тенге за 1 кг, двумя неделями ранее он стоил 480 тенге за кг.

Молоко в мягкой упаковке стоит 476 тенге, в твердой цена доходит до 605 за литр. Буханку хлеба можно приобрести все также за 80 тенге.

Двухкилограммовая упаковка хлебопекарной муки 1-го сорта местного производителя стоит 679 тенге. 400-граммовые пачки различной макаронной продукции предлагают за 357 тенге.

Гречневую крупу можно купить за 635 тенге, в упаковке она продается за 749 тенге. Рис отечественного производства продают от 320 до 1 тыс. тенге за кг.

Мясо говядины стоит от 3300 тенге и выше, в зависимости от части туши. Социальная цена на говяжью грудинку – 2350 тенге за кг.

Цена на куриное мясо отечественных производителей варьируется от 1566 тенге, в зависимости от части тушки. Куриная тушка весом 1,9 кг стоит 2373 тенге. Социальная цена на бедро и окорочка цыпленка – 1070 за кг.

Астана: что и где дешевле купить

В столичных супермаркетах куриную грудку можно приобрести по 1700 тенге за кг, мякоть говядины – 3200 тенге за кг, свинину с костью – 2100 тенге за кг, а мякоть – 2800 тенге за кг. Для сравнения: на рынке куриную грудку продают по 2700 за кг, говядину – 2650 тенге за кг. Конина с костью на рынке стоит 3500 за кг, мякоть – 4 тыс. за кг.

Десяток яиц в упаковке в супермаркете продают по 570 тенге, на рынке дороже – 670 тенге.

Сахар на развес в супермаркете стоит 480 тенге за кг, на рынке – 650 тенге за кг.

Рис марки "Баракат" в супермаркете продают по 545 тенге, гречу на развес – по 500 тенге за кг. На рынке килограмм гречки стоит 700 тенге, риса – 440 тенге.

Макароны в 900-граммовой упаковке в супермаркете продают по 630 тенге, на рынке рожки можно приобрести по 695 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Молоко от местных производителей в супермаркете, 3,2% жирности, стоит 380 тенге за литр, а на рынке – 330 тенге за литр.

Масло подсолнечное в супермаркете стоит от 1245 тенге за литр. На рынке можно приобрести масло растительное от 1220 тенге за литр.

Овощи дешевле стоят в супермаркете. Так, 1 кг картофеля здесь можно купить за 130 тенге, на рынке – 160 тенге. Морковь в супермаркете стоит – 85 тенге за кг, на рынке – 180 тенге за кг.

Лук в супермаркете продают по 105 тенге, на рынке – 180 тенге за кг. Свекла в супермаркете стоит 190 тенге за кг, на рынке – 250. Исключением является капуста. В супермаркете ее продают по 370 тенге за кг, на рынке – 150 тенге.

Жители Атырау стараются покупать продукты со скидкой

В большинстве торговых точек нефтяной столицы картофель продается по 200 тенге, хотя пару недель назад его можно было найти дешевле. Морковь и капуста тоже по 200 тенге.

Началось сезонное повышение цен на овощи. Да так каждый год бывает, поставщики повысили, – рассказала хозяйка магазина по продаже овощной продукции.

Цена яиц снова пошла в сторону повышения – буквально недавно самые дорогие были по 550 тенге за десяток, а теперь по 570 тенге.

Фото: Zakon.kz

Больше стало товаров со скидкой. При этом срок их хранения совсем не на исходе. Атыраусцы стараются покупать продукты с красными ценниками и брать с запасом.

Вчера заходила в магазин, литровая коробка молока стоила 528 тенге, а сегодня 440 тенге. Все пригодится, лишним молоко точно не будет. Сразу взяла четыре коробки, я часто тесто на молоке ставлю, любимым внукам пирожки с капустой делаю или с картошкой. Жду, когда красными станут ценники на растительное масло, оно у меня тоже быстро уходит. Месяц назад было дешевое растительное масло, чуть больше 900 тенге за литровую бутылку, успела взять только одну, все быстро разобрали. Сейчас вот дешевле тысячи тенге не найти, – рассказала Татьяна Тимофеева, жительница Атырау.

Двухкилограммовый пакет муки в небольших магазинах у дома – по 700 тенге, в крупных супермаркетах гораздо дороже – 760-885 тенге. Сахар стал дешевле – 469 тенге, снижение на 13 тенге, но не во всех магазинах так, есть ценники и 550 тенге за килограмм сахарного песка, они в торговых точках шаговой доступности.

На 15 тенге подорожали батоны, продают по 215 тенге. Большинство цен на казахстанскую молочку выросли на 10-15%. Окорочка можно найти не дороже 1 тыс. тенге за килограмм, куры со скидкой стоят 1399 тенге за кило.

Нам стали поставлять молочную продукцию казахстанского производства по ценам дороже, чем неделю назад, а они постепенно подтягиваются до уровня российских – на молоко, творог, сливочное масло. Поставщики сказали, что, вроде, отечественного сырья у производителей недостаточно, завозят из-за границы, что в итоге сказывается на конечной цене продукта, – пояснила продавец в магазине в центре города.

Яйца большими лотками, а овощи килограммами: костанайцы поменяли приоритеты

В Костанае из перечня социально значимых продуктов больше всего за месяц подорожали яйца и молоко. Цена на некоторые виды овощей снизилась. К примеру, в октябре морковь понемногу снижала ценник с 179 до 165 тенге, а уже в начале ноября ее продавали по 139 тенге, а вот лук был по 105 тенге, а в ноябре вернулся к уровню сентябрьской цены в 109 тенге. Из овощей удержали прежние позиции свекла – на уровне 159 тенге и капуста – 99 тенге. Картофель на развес от местного производителя в середине октября продавали по 155 тенге, потом цена поползла вниз. Белый картофель снизился до 145 тенге за кило, а красный предлагали по 119 тенге. Не изменилась стоимость картофеля в сетке – также 159 тенге.

Что касается других продуктов питания, входящих в список социально значимых, то самыми стабильными в цене остаются макаронные изделия, но только те, что в упаковке по два килограмма. Их предлагают по 575 тенге, за кило выходит 287 тенге. Стоимость развесных изделий то снижается до 300 тенге, то повышается до 345 тенге за килограмм. 3 ноября несколько видов развесных макаронных изделий из стабфонда были по цене 299 тенге.

Фото: Zakon.kz

Среди мяса самыми дешевыми остаются окорочка, но цена на них в супермаркете подросла на 106 тенге и составила 1229 тенге. Немного дороже бройлер местного производства – цена за килограмм 1299 тенге. А стоимость свинины за месяц не изменилась. В зависимости от части туши в октябре ее предлагали от 1900 до 2300 тенге, такая же цена сохраняется и сегодня. Косточки с небольшим количеством мякоти были от 700 тенге. Дороже обойдется говядина, но если в октябре за нее просили от 2200 тенге, то сейчас цена стартует с отметки 2300, а короткое ребро и вовсе 3 тыс. тенге за килограмм.

За месяц в супермаркете изменился ценник на сахар: с 539 он снизился до 505 тенге. Хотя в некоторых торговых точках продукт можно купить по 470-480 тенге. А если приобретать сахар мешком в оптовых точках, то за 25 килограмм краснодарского продукта просят 11 500, за килограмм получается 460 тенге.

В середине сентября начался рост цен на яйцо: с 405 тенге они поднялись до 539, а в ноябре десяток продавали уже по 595 тенге. А большой лоток из 30 штук, как и в середине октября, стоит от 1469 тенге. Продукт от птицефабрики, которая заключила договор со стабфондом и работает по оборотной схеме, есть не во всех даже крупных торговых точках. Цена такого десятка яиц начинается с 470 тенге.

Сохранила стабильный ценник мука 1-го сорта, которую на развес предлагали по цене от 225 тенге. А несколько месяцев сохранявшая стабильность цена на молоко жирностью 2,5% от местных производителей – на отметке от 320 тенге – в ноябре повысилась до 369. Что касается развесных круп, то стоимость гречки приятно удивила костанайцев. Она снизилась с 520 до 495 тенге, а вот рис продолжил дорожать: если в середине октября он был 369 тенге, то в ноябре – уже 419.

В Петропавловске рекорды бьют цены на яйца

Первая категория подорожала на 2 тенге и теперь стоит 579 тенге. Мелкие, которые считают второй категорией, выросли в цене на 3 тенге – 539 тенге. А вот яйца высшей категории, которых две недели назад днем с огнем невозможно было найти на прилавках, теперь там появились. А цена – просто шокирует. В магазинах их продают от 598 до 608 тенге за десяток.

Фото: Zakon.kz

В городе при этом непривычно долго держатся цены на овощи. Стабильные и невысокие ценники на овощи местные связывают с тем, что морозы еще не обосновались на севере страны. Производители торгуют с колес. Чиновники же рапортуют о том, что это их заслуга: цены сдерживают за счет того, что проводят сельхозярмарки. В итоге, например, картофель уже всю осень продают по 130 тенге, а морковь даже подешевела на 32 тенге, теперь ее можно купить по 125 тенге.

Цены в Уральске: за две недели снизилась цена на продукты российского производства

С 21 октября по 5 ноября на рынках Уральска подорожали яйца. Если две недели назад они стоили 480-500 тенге, то сейчас цена на них составляет 500-520 тенге. В супермаркетах цена на яйца не изменилась, так же, как и две недели назад – 520-550 тенге.

Цены на мясную продукцию на рынках Уральска остаются в прежнем диапазоне: куриное филе по 2100, крыло по 1470 тенге. В магазинах курица немного дороже, но по сравнению со старыми ценами в некоторых крылья подешевели на 200 тенге: с 1700 до 1500. Цены на баранину и свинину остались прежние, но на рынках покупать выгоднее, здесь килограмм говядины можно купить за 2300, в магазинах 2500-2800 и мякоть по 3650 тенге за кило.

Цены на овощи остаются на прежнем уровне. Как в магазинах, так и на рынке картофель стоит 200 тенге за кг, лук – 100 тенге за кг, морковь – 200 тенге за кг. В супермаркете картофель стоит 137 тенге за кг, морковь – 121 тенге за кг, лук – 105 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Цена на рис прежняя – 450 тенге в магазине и 473 тенге на рынке.

Продавцы на местном рынке отмечают, что подешевел сахар, который две недели назад стоил 500-510 тенге, а стал 490 тенге. Но не во всех местах. Самое ходовое подсолнечное масло, которое две недели назад отпускали по 1100 тенге, сейчас стоит 1020 тенге.

Также продавцы за прилавками рассказали, что за последнюю неделю немного снизились цены на продукты российского производства: колбасы и подсолнечное масло. По их словам, российские продукты подешевели на 80-100 тенге.

Семей: как выявить цепочку посредников

С 1 ноября в Семее началась реализация овощной продукции, заложенной в стабилизационном фонде на межсезонье. И это сразу же повлияло на стоимость овощей. Если в самый разгар сбора урожая на рынках и в магазинах Семея все виды овощей и картофель стоили 130 тенге, то уже к середине октября цены подросли до 150 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

В ноябре ситуация изменилась с точностью до наоборот. Выставленная продукция стабфонда не только прекратила рост цен на основные наименования овощей, но даже сбила первоначальную ставку нового урожая. Так, сегодня даже на рынках цена картофеля и капусты составляет 110 тенге за килограмм, лук и свекла стоят 120 тенге, и лишь морковь продают по 130 тенге за килограмм. В точках реализации продуктов стабфонда все овощи реализуются по 110-120 тенге за килограмм.

В ближайшие дни в Абайской области завершится процедура регистрации социальной предпринимательской корпорации "Семей", которая займется вопросами стабилизации цен на продукты первой необходимости и заключением форвардских сделок с местными сельхозтоваропроизводителями.

Мы изменили схему закупа продукции для стабфонда. Если раньше СПК закупали продукцию в течение всего года, то теперь закладка овощей будет осуществляться осенью, когда идет сбор урожая, и цены на рынке вполне конкурентные. При этом форвардные сделки будут заключаться в январе 2023 года с оплатой по схеме 90/10. То есть эти сделки, оплаченные заранее, помогут сельхозтоваропроизводителям получить необходимые оборотные средства для нужд своего хозяйства без получения кредита. Арман Шаккалиев, первый вице-министр торговли и интеграции РК

Вот уже несколько месяцев стоимость мяса в Семее остается практически неизменной. По крайней мере, на говядину. Так, самые бюджетные говяжьи ребрышки на рынках Семея можно приобрести по 2300-2400 тенге за килограмм, а вот за мякоть уже придется выложить 2700-2800 тыс. тенге. Самым бюджетным по-прежнему можно считать мясо курицы. Если в сентябре суповой набор продавали по 500 тенге за кило, то теперь его цена снизилась до 400-480 тенге.

Цены на куриное яйцо медленно, но верно продолжают свой ход в сторону повышения. Если сравнивать с ценами конца сентября, то рост составил 100 тенге за десяток. На сегодняшний день на ценниках в магазинах Семея указано, что десяток куриных яиц стоит 550 тенге.

Мы сегодня разбираемся: откуда такая высокая цена на куриное яйцо. Все птицефабрики республики докладывают, что реализуют яйца по цене 35-36 тенге за штуку, то есть себестоимость десятка составляет 350 тенге. При этом потребители вынуждены приобретать продукт по 550-600 тенге. Арман Шаккалиев

Уже сейчас выяснили, что птицефабрики сотнями тысяч штук реализуют партии яиц физическим лицам, которые, в свою очередь, перепродают их дальше по цепочке оптовикам и в магазины.

Такие схемы вызывают определенные вопросы: дело попахивает незаконной предпринимательской деятельностью.

Если прицениваться к продуктам бакалейного ряда, отметим, что стоимость макарон в Семее пока не изменилась и находится в диапазоне от 450 до 610 тенге за кило, в зависимости от производителя.

Фото: Zakon.kz

Самая дешевая гречка на развес стоит сегодня 350 тенге за килограмм, хотя еще пару недель назад ее стоимость составляла 280 тенге, а вот в пачках цена доходит до 600 тенге, рис на развес стоит 450-480 тенге за килограмм, в пачках он тоже значительно дороже. И эта тенденция пока сохраняется всю осень.

Цена на сахар стабилизировалась и пока держится в диапазоне от 550 до 600 тенге, в зависимости от места торговли и размера покупки. Если брать мешками, то сахар выйдет дешевле.

По словам первого вице-министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева, посетившего Восточный Казахстан на минувшей неделе, для того, чтобы четыре сахарных завода смогли закупить сахарную свеклу у отечественных свекловодов по рыночной цене, а также заранее оплатить закуп сырья – сахарного тростника – из Индии и Бразилии, государство намерено оплатить эти сделки в начале 2023 года.

При этом весь произведенный сахар заводы отныне будут хранить на собственных складах, не продавая оптовикам и перекупщикам в совершенно неумеренных количествах. По мнению Армана Шаккалиева, это позволит решить проблему дефицита сладкого продукта и предотвратит спекуляции с ценами на рынке в разгар ягодного сезона.

Тараз: продолжают дорожать яйца и фрукты

В течение минувших двух недель цены на социально значимые товары в Таразе изменились не очень сильно. Однако больше всего внимания к себе привлекли куриные яйца, стоимость которых в некоторых магазинах областного центра составила более 80 тенге за штуку. Впрочем, у покупателей пока еще есть альтернативные варианты. К примеру, яйца первой категории еще можно купить по 575 и 640 тенге за десяток. На рынке яйца второй категории предлагают по 50 тенге за штуку, а те, что можно отнести к первой категории, за последние пять дней подорожали на 3 тенге и продаются по 63 тенге за штуку.

Стоимость молочной продукции также не изменилась. На рынке литр домашнего молока продают по 370 тенге, килограмм фермерского сливочного масла – 4000-4200 тенге, килограмм домашнего творога – 2400 тенге.

Фото: Zakon.kz

Стабильны цены на социальный хлеб и крупы (рис, пшено, горох и фасоль), а также муку пшеничную первого и высшего сорта.

В некоторых супермаркетах появилась развесная мука высшего сорта от местного производителя по 335 тенге килограмм. Двухкилограммовый бумажный пакет этой же муки продается по 711 тенге (355 тенге за кг). Разница незначительная, но все же.

А вот растительное масло заметно подорожало. Еще неделю назад в торговых точках можно было найти подсолнечное масло самой ходовой марки по 884 тенге за литр. Сегодня на прилавках ценники подросли – 959 тенге литр.

В сторону уменьшения изменились цены на гречневую крупу, привезенную из Павлодарской области. Килограмм этого продукта в магазинах можно купить по 559 тенге. Но на рынках павлодарская гречка продается дороже – 630 тенге за кг. Алтайскую гречку рыночные торговцы предлагают по 720 тенге за кг.

На социальных полках супермаркетов сахарный песок стоит 480-483 тенге за килограмм, на рынках – 550 тенге, в торговых точках центральной части города – 560 тенге.

Цены на овощи также сильно не изменились. Картофель, капуста, морковь и красная свекла не подорожали. Повысилась стоимость огурцов – их уже продают по 600-650 тенге за кг, а помидоры – по 750 тенге/кг.

Дешевый картофель по 110 тенге за килограмм горожанам предлагают приобрести на субботних сельскохозяйственных ярмарках. Там же можно купить морковь по 120 тенге за кг, яблоки по 180 тенге за кг. И многие пользуются этим, чтобы сделать запасы на зиму.

Рынок для жителей Туркестанской области – это больше, чем просто место купли-продажи

Фото: Zakon.kz

На юге базар – это своеобразный индикатор состояния экономической жизни региона. Один из таких индикаторов – мясо. Но в последнее время цены на мясные продукты "кусаются".

Три тысячи за килограмм хорошей говядины с косточками и 3500 тысячи за одну мякоть. Сейчас люди уже немного привыкли к новым ценам и приобретают мясо. А то было затишье, количество покупателей уменьшилось. Вроде бы цена поднялась на 500 тенге, но говядину обычно берут сразу помногу и потому чувствительно для кошелька. Цены где-то с месяца два не растут, – рассказывает Дильмурат, торгующий на базаре мясом вот уже 15 лет.

На мясных прилавках, где торгуют свининой, разнообразие предлагаемой продукции. Тут тебе и мясо на косточках, и облегченное без жира и сала, вырезка – хоть сразу на гриль укладывай или на сковороду в виде отбивных. Любители сала могут найти и для себя деликатесы – соленое в ладонь толщиной. Вот только цены не особо вдохновляют – за килограмм 2 тыс. тенге, а если берешь мякоть, то придется выложить по 2500 тенге за кг. Мясо местное, есть и привозное из северного и западного регионов. Местное дороже на 200 тенге. Впрочем, как рассказывает продавец с многолетним стажем Саера, месяца четыре назад, может быть с полгода, свинина резко взлетела в цене и тогда килограмм стоил 2800-3000 тенге. Сейчас цена относительно стабилизировалась.

Есть на рынках и продукция птицеводства, как местных производителей, так и алматинских, и американских. Последние крупнее, но покупатели отдают предпочтение казахстанским по 1350 тенге за кг. Хозяйки утверждают, что наши вкуснее.

Яйца также демонстрируют стабильный рост в ценах. Раз в две недели десяток яиц прибавляет в стоимости 10-20 тенге, хотя, казалось бы, куда больше. Яйцо мелкое продают по 60, среднее по 70 и крупное по 75 тенге. Кто виноват в росте цен – производитель или перекупщики – сказать сложно.

Фото: Zakon.kz

Картофель на рынках стоит по 120-180 тенге за килограмм, в зависимости от размера корнеплода. Лук и морковь продаются по 130-150 тенге. Но самое удивительное – это стоимость огурцов – 400 тенге за кг, и ниже продавцы не опускают. Помидоры стоят 250-450 тенге (тепличные, привозные).

Павленко Сергей, Екатерина Гуляева, Инна Лопатко, Таисия Колевид, Светлана Новак, Людмила Мельник, Талгат Умаров