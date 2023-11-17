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Овощи дешевеют, а яйца нет: статистики рассказали о ценах в Казахстане

Цены на социально значимые продукты в Казахстане 17 ноября Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики 17 ноября опубликовало свежую информацию о ценах на социально значимые продукты в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации статистического ведомства, за прошедшую неделю в Казахстане снизились цены на шесть из 19 социально значимых продуктов. 12 видов продовольственных товаров подорожали. В целом, по данным статистиков, цены на социально значимые продукты за неделю выросли на 0,1%, а в годовом выражении – на 4,9%.

Согласно опубликованным Бюро национальной статистики данным, в стране продолжают дешеветь овощи:

  • картофель (-2,2%);
  • морковь (-2,1%);
  • лук (-2%);
  • капуста (-0,9%).

Также в магазинах и на рынках страны снизились цены на сахар и гречневую крупу.

Цены на социально значимые товары

Инфографика Бюро национальной статистики

В то же время многие другие социально значимые продукты за неделю подорожали. Заметнее всего увеличилась стоимость муки (+2%) и куриных яиц (+1,1%). Остальные товары из перечня выросли в цене на 0,1-0,5%. Цены на хлеб не изменились.

Неделей ранее статистики сообщали, что яйца в Казахстане продолжают дорожать, несмотря на работу АЗРК по решению этой проблемы.

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