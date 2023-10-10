Гнездышко защиты от бытового насилия: когда кризисный центр уютнее родного дома

Большинство жертв бытового насилия вынуждены терпеть унижения и рукоприкладство тирана, только потому что им больше не куда идти. Однако мир не без добрых людей. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как кризисный центр в Алматы помогает пострадавшим женщинам и их детям.

Вот уже шесть лет кризисный центр "Жан-Сая" при Управлении занятости и социальных программ Алматы протягивает руку помощи жертвам бытового насилия. Здесь женщины вместе с детьми могут бесплатно прожить полгода в безопасной и спокойной обстановке. За это время восстановить силы и начать жить полноценной жизнью.

Учиться самостоятельности

В кризисный центр постояльцы приходят поникшими, с большим грузом проблем и в поисках их решения. А место это действительно уникальное и волшебное. Здесь потерпевшим способны излечить глубокие душевные и телесные раны. Для этого используются самые разные методики и техники.

Заместитель директора Татьяна Мидо работает с самого открытия организации, она рассказала какие работы проводятся с жертвами бытового насилия.

"С женщинами и детьми работают соцработники. Медсестра оказывает доврачебную медицинскую помощь. Есть культорганизатор, который формирует досуг получателей услуг. Трудотерапевт помогает им приобрести навыки ручного труда. Есть случаи, когда женщины обучились технике канзаш – это плетение атласных лент, выставляли свои изделия в соцсетях, продавали их и зарабатывали. А самое главное женщинами и детьми на протяжении всего времени работает психолог и юрист, которые оказывают всяческую поддержку", - перечислила основные направления деятельности центра Татьяна Мидо. Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

К хорошему быстро привыкаешь. Так порой бывает и с героинями центра. Полгода им дозволено жить практически на всем готовом. И в такие моменты важно не расслабиться, а наоборот собраться и подумать о будущем.

"Раньше в центр принимали женщин сроком на полгода и оказывали им все восемь социальных услуг. Сейчас созданы все условия для того, чтобы женщина отошла от стресса и налаживала свою жизнь. Здесь пятиразовое питание, подопечные не готовят, для этого есть повара. Они не занимаются уборкой, только следят за своими комнатами, а места общего пользования прибирают технички". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

Задача кризисного центра, как можно быстрее помочь женщине адаптироваться в новых условиях. Здесь и всему научат, и даже трудоустроят.

"Зачастую агрессор является единственным кормилец, а женщина с детьми находятся у него на иждевении. Когда женщина уходит из дома в центр, ей необходимо научиться жить самостоятельно, адаптироваться к новым условиям, приобрести специальность. Мы отправляем ее на бесплатные курсы, как визажист, парикмахер, швея, повар, массажист и другие. Также у нее есть возможность трудоустроиться и зарабатывать во время проживания в кризисном центре". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

Дети школьного возраста, которые приходят с мамами в кризисный центр, обустраиваются в школы.

"С двумя школами у нас заключено соглашение, они принимают наших детей, даже если у них нет документов. А с малышами занимаются специалисты. К сожалению, в кризисном центре нет нянечек, чтобы мама спокойно ходила на работу. Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на маме, но женщины иногда договариваются друг с другом и оставляют детей соседкам по комнате и выходят на работу". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

А вот среднего портрета жертв бытового насилия – нет. Под горячую руку агрессора может попасть любой человек.

"По поводу социального статуса, образования, возраста женщин - у нас нет такой статистики, мы ее не ведем. К нам поступают потерпевшие разного возраста с разным количеством детей и без детей. Есть люди пожилого возраста, которые подверглись бытовому насилию со стороны детей. За время деятельности кризисного центра троих женщин преклонного возраста мы определили в дом ветеранов". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

В размещении в кризисном центре могут отказать в случае, если женщина не является жертвой бытового насилия, находится в алкогольном или наркотическом опьянении, а также имеет болезни опасные для окружающих.

Агрессорам вход запрещен

Татьяна Мидо отметила, что телефоны доверия кризисного центра 8 771 453 450 и национальная телефонная линия для детей и подростков "105" работают круглосуточно. В целях безопасности не распространяется адрес кризисного центра. Однако бывают случаи, когда агрессоры узнают местоположение семьи и порой закатывают скандалы у ворот.

"Мы гарантируем постояльцам безопасность и конфиденциальность проживания. Но иногда сами женщины, не отключив геолокацию или сообщив близким либо самому агрессору, где они находятся, дают возможность ему прийти сюда, устроить скандал. Тогда мы вызываем полицию. Но за время деятельности кризисного центра, ни один агрессор, который приходил к воротам, на территорию не проник". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

За семейную драму в любом случае на обидчика пишется заявление в полицию.

"Потерпевшая обращается в полицию с заявлением о привлечении к ответственности агрессора, и эта семья оказывается на учете. Если женщина по каким-то причинам не хочет обращаться в полицию, тогда мы сообщаем о случае бытового насилия, что предусмотрено законом". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

Сотрудниками кризисного центра при поддержки городского акимата и совместно с МПС ДП Алматы создан специальный кабинет для работы с агрессорами с целью профилактики и своевременного реагирования на насилие в сфере семейно-бытовых отношений. Также имеется приемная для консультирования по юридическим и психологическим вопросам, она расположена по улице Сейфуллина 577. С парами, находящимися на грани разрыва, работают психологи и психотерапевты.

История Золушки

Заместитель директора Татьяна Мидо поделилась трогательной историей из будней кризисного центра. Она про женщину, которая поступила сюда с побоями. Ее муж был старше на 15 лет. На руках у нее было трое несовершеннолетних детей: девочка старшеклассница, мальчик семи-восьми лет и малышка годовалого возраста.

"Когда ей было восемь лет, умерла ее мама. Отец женился на женщине, у которой были свои дети. Эта девочка была старшей в семье и росла, как Золушка. Ухаживала за младшими братьями и сестрами, за своими и сводными, потом в этой семье родились еще дети". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

По рассказу собеседницы, в 15 лет девушка познакомилась с мужчиной, который был в два раза старше ее. Он оказывал ей знаки внимания, ухаживал. Они начали сожительствовать. Но и в этой семье она ничего хорошего не видела, потому что ее молодой человек был игроком. К нему часто приходили друзья, были пьяные застолья и Золушке приходилось обслуживать их.

"В конце концов терпение ее лопнуло. Она услышала о кризисном центре и нашла в себе силы сбежать из дома. Пришла сюда забитая и напуганная. Золушка рассказывала о том, что муж все время ей внушал, что у нее образование всего 8 классов и если она поедет в город, то ее заберут в рабство. Она даже не имела представления как выглядит город. Еще говорит, что когда увидела психолога, то подумала, как такая молодая сможет мне помочь. Но в итоге мы перевернули ее сознание и направили в нужное русло". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

Золушка проживала в центре полгода. За это время она обучилась на курсах. Стала адаптироваться в социуме. Устроилась на работу.

"Женщина пошла работать на завод, где перерабатывают мусор. Она признавалась, что очень стыдилась этого. Но когда получила первую зарплату, то счастью не было предела. Накупила сладости и раздала всем детям". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

За пять лет женщине удалось собрать деньги и купить комнату в общежитии. Сейчас она работает торговым представителем в разных компаниях и неплохо зарабатывает. К тому же является членом наблюдательного совета при кризисном центре.

"Самое главное у нее есть крыша над головой. Ее дети получают образование, старшая учится в университете. Она всячески помогает жильцам кризисного центра. Мы говорим ей, что у нее и так свои расходы, а она ответила: "Проживая в центре я мечтала о том, что когда-нибудь, так же как другие спонсоры, буду приходить сюда и угощать детей мороженым, радовать их подарками". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

Кто знает, возможно, если бы Золушка продолжала терпеть мужа-игрока, то ее жизнь сложилась другим образом.

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Алло, на помощь

По данным Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры, в этом году в Алматы зарегистрировано 22 преступления в сфере семейно-бытовых отношений, что на 18,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это 0,1% от общей доли правонарушений. В целом, за этот период алматинцы подали более 6000 заявлений. Жалобы поступали не только от женщин, но и от мужчин. Но большая часть потерпевших – представители слабого пола.

За время деятельности кризисного центра помощь оказана 7606 человек. Из них 811 женщин и 1410 детей проживали в приюте, к психологу обратились - 3598, а к юристу – 1361. Также сайт оказался полезным для 426 посетителей, которые получили консультацию в режиме онлайн.

Ежегодно наблюдается рост количества получателей услуг, проживающих в центре:

2017 год - 47 человек (18 женщин и 29 детей);

2018 год - 274 человек (110/164);

2019 год - 310 человек (106/204);

2020 год - 321 человек (112/209);

2021 год - 389 человек (128/261);

2022 год – 475 человек (155/320);

2023 год за девять месяцев - 319 человек (107/212).

"По статистическим данным кризисного центра, ежегодно увеличивается количество поступающих людей, однако судить по ним о росте бытового насилия нельзя. Скорее всего люди становятся более информированее: помогают соцсети, информационные кампании и, конечно, срабатывает "сарафанное радио". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

За время деятельности кризисного центра:

трудоустроено – 525 человек;

окончили курсы повышения квалификации – 444 человек;

воссоединились с семьей – 301 семей;

проживают самостоятельно в арендном жилье – 527 семьи;

открыли собственный бизнес – девять женщин.

По телефону доверия "150" обратилось 5512 человек, из них 2179 дети.

Наказать по заслугам

В настоящее время в центре проживают 26 человек. Сотрудники и постояльцы готовятся к международной акции "16 дней без насилия", которая начнется 25 ноября и закончится 10 декабря.

"В течение года наши сотрудники совестно с разными органами проводят информационные кампании. Мы рассказываем населению о службах, которые призваны защищать женщин и детей, помогать в трудной жизненной ситуации". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

В ДП Алматы подчеркнули, что многие пострадавшие от бытового насилия в момент угрозы жизни обращаются в органы полиции, однако по прибытии сотрудников отказываются от заявления на агрессоров. После ухода стражей порядка конфликты в семье продолжаются, а иногда приводят к тяжким последствиям. В связи с этим МВД РК на основании правоприменительной практики и международного опыта выработаны законодательные изменения:

во-первых, с 1 июля 2023 года регистрация бытовых правонарушений имеет не заявительный характер, а выявительный. То есть по факту совершения бытового насилия. Для составления протокола теперь достаточно показаний свидетелей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора, окончательное решение будет принимать суд;

во-вторых, исключена возможность повторного примирения сторон. Ранее при поступлении заявления, в которых есть признаки административного правонарушения, полицией составлялись протоколы об административном правонарушении, однако половина из них прекращалась в суде в связи с примирением либо изменением позиции жертвы. Это происходило в результате уговоров и давления со стороны агрессора или родственников;

в-третьих, усилена административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста. Действующим законодательством за семейно-бытовое насилие предусмотрен арест сроком до пяти, 10, 15 суток. Ранее на практике суды при вынесении постановления ограничивались арестом сроком от одних до пяти суток.

"Теперь же за семейный скандал агрессор будет предупрежден либо арестован на пять суток (ранее до пяти суток). В случае повторного совершения – 10 (ранее до 10). За побои – 10 (ранее до 10), за повторные – 20 (ранее до 15). За причинение легкого вреда здоровью – 15 (ранее до 15), а повторные – 25 (ранее 20). За нарушение защитного предписания исключили предупреждение, теперь предусмотрен только арест на 10 суток (ранее пять суток). За нарушение установленного судом особого требования к поведению исключен штраф (15 МРП), а срок ареста увеличен и составляет 10 суток (ранее семь). Повторное нарушение – арест 20 суток (ранее до 10 суток)". Старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия Управления местной полицейской службы ДП Алматы Акбота Абылкасымова

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"Небо и земля, в каком состоянии пострадавшие приходят в кризисный центр и уходят из него. Как правило приходят запуганные, замкнутые, не готовые к общению, не способные уследить за своими детьми. Постепенно с помощью наших работников женщина раскрывается, у многих проявляется талант". Заместитель директора кризисного центра "Жан-Сая" Татьяна Мидо

Если в вашей семье произошло бытовое насилие, необходимо обратиться в полицию по номеру "102". В случае получения травм вызвать скорую медицинскую помощь – "103". Также действителен телефон доверия "150", где готовы оказать психологическую, правовую помощь, предоставить контакты участковых инспекторов полиции и сотрудников подразделения по защите женщин, а также кризисных центров и других необходимых организаций. К тому же во всех регионах функционируют кризисные центры для жертв бытового насилия. В случаях угрозы вашей жизни и здоровью вы можете обратиться за помощью в эти центры.