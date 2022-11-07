Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Талдыкоргане иностранный рабочий сорвался с 4-го этажа

строитель погиб упав с высоты Фото: Zakon.kz
Полиция расследует гибель иностранного рабочего, который сорвался с высоты на строительном объекте в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, трагедия произошла 6 ноября. Выяснилось, что 24-летний парень разбился насмерть, упав по неосторожности с четвертого этажа строящегося здания.

Погибший оказался иностранцем, приехавшим из соседней страны в качестве трудового мигранта, – рассказали сотрудники полиции.

По данному факту инициировано досудебное расследование, предусмотренное ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".

В середине октября стало известно, что на стройке в Кокшетау разнорабочий упал с шестого этажа. От полученных травм акмолинец скончался в больнице.

Читайте также

35 человек эвакуировали из алматинского ресторана в результате пожара

На смерти казахстанки в Сеуле пытались заработать мошенники

В Туркестанской области подросток повесился во дворе дома

Оксана Житникова
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
песок
Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами
Карим Масимов
Экс-руководителей КНБ предали суду
комментаторы высказали мнение о новом образе Димаша
Подписчики раскритиковали новый образ Димаша Кудайбергена
астрологи, пары
Астрологи озвучили идеальную совместимость пар среди знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления