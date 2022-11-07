В Талдыкоргане иностранный рабочий сорвался с 4-го этажа

Полиция расследует гибель иностранного рабочего, который сорвался с высоты на строительном объекте в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, трагедия произошла 6 ноября. Выяснилось, что 24-летний парень разбился насмерть, упав по неосторожности с четвертого этажа строящегося здания.

Погибший оказался иностранцем, приехавшим из соседней страны в качестве трудового мигранта, – рассказали сотрудники полиции.

По данному факту инициировано досудебное расследование, предусмотренное ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ".

В середине октября стало известно, что на стройке в Кокшетау разнорабочий упал с шестого этажа. От полученных травм акмолинец скончался в больнице.