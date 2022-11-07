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Аким ВКО пообещал устранить проблемы на ТЭЦ в Риддере к 9 ноября

Аким ВКО пообещал устранить проблемы Фото: Zakon.kz
С 24 октября 2022 года на ТЭЦ в Риддере происходят аварии, из-за которых жители замерзают в своих квартирах. Аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что авария произошла из-за поверхностного отношения владельцев станции к выполнению своих обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что руководство ТЭЦ не проконтролировало качество мазута – он был разбавлен водой.

В город была направлена новая партия мазута, которого хватит на 100 дней непрерывного горения. Однако 31 октября все повторилось – вышел из строя котел высокого давления.

В домах риддерцев нет ни тепла, ни горячей воды. В городе объявили ЧС местного масштаба. На ликвидацию поломки брошены все силы и средства. К ремонту ТЭЦ подключились крупные предприятия региона. Однако пока наладить работу отопительной системы не удается.

Как передает "Хабар 24", полностью восстановить работу ТЭЦ в Риддере обещают к 9 ноября. Об этом заявил аким области Даниал Ахметов. По его словам, сейчас на электростанции функционирует второй котел. С 7 ноября дополнительно начнут топить и первый. Также в ходе аварии специалисты обнаружили свищ шестого котла. Сваркой и ремонтом занимаются бригады тепловиков, которые завершат работу уже завтра.

Даниал Ахметов отметил, что авария произошла из-за поверхностного отношения владельцев станции к работе жизненно важного объекта. Причиной ЧС может быть неэффективный ремонт, который провели там ранее.

6 ноября в Риддере был экстренно создан штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер-ТЭЦ".

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