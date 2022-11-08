Эминем, Duran Duran, Лайонел Ричи и Eurythmics пополнили Зал славы рок-н-ролла

В Лос-Анджелесе состоялась 37-я церемония введения артистов в Зал славы рок-н-ролла. В этом году среди ряда видных исполнителей, в него вошли рэпер Эминем Лайонел Ричи, Duran Duran и The Eurythmics, передает Zakon.kz.

Примечательно, что попадают в него представители самых разных стилей музыки. В этом году в него попала еще и "королева кантри" Долли Партон, а годом ранее в Зал славы рок-н-ролла был введен рэпер Jay-Z, напоминает NBC.

Кроме того, организаторы мероприятия отметили специальными наградами ряд музыкальных деятелей. Так, отдельного внимания удостоились продюсер Джимми Айовин, дуэт Терри Льюиса и Джимми Джема, певец и активист Гарри Белафонте. Также награду получили адвокат поп-звезд Аллен Грубман и группа Judas Priest.

Все исполнители смогли посетить мероприятие, кроме бывшего гитариста Duran Duran Энди Тейлора. Он проходил лечение от онкологического заболевания.

Зал и музей славы рок-н-ролла — музей и организация в Кливленде, Огайо, США, посвященные наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.