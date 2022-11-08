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8 ноября казахстанцы смогут увидеть "Кровавую Луну"

Лунное затмение в Казахстане Фото: pixabay
В момент затмения Солнце, Земля и Луна выстроятся на одной линии, поэтому земная тень накроет Луну и окрасит ее в багровый цвет. Отсюда и название – "Кровавая Луна", сообщает Zakon.kz.

Явление происходит нечасто, поэтому вызывает огромный интерес. Наблюдать его сможет большинство жителей планеты, сообщает КТК.

В Казахстане затмение смогут увидеть во всех регионах, за исключением запада страны. Наслаждаться тем, как небесные светила сходятся воедино, можно будет начиная с 16:30 по времени Астаны. А чтобы увидеть картину во всех красках, астрономы советуют выехать за город.

Кровавой луне приписывают мистические истории, но ученые советуют не верить ничему плохому и просто воспользоваться шансом и полюбоваться прекрасным явлением. Тем более что в следующий раз "Кровавую Луну" земляне смогут увидеть только в марте 2025 года.

Такие геофизические факторы, как показано медициной, к счастью, на нас не влияют. По крайней мере, на большинство людей, которые находятся в нормальном психоэмоциональном состоянии, поэтому успокойтесь. Не стоит накачивать себя еще и дополнительными какими-то обстоятельствами, стоит уловить момент и полюбоваться этим зрелищем. профессор кафедры физики Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Андрей Солодовник

Профессор также посоветовал сделать фотографии на фоне затмившейся Луны.

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Данияр Кунафин
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