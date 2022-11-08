Геннадий Головкин пожелал выздоровления Айдосу Ербосынулы

Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал пожелания о скорейшем выздоровлении в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Головкин также пожелал "сил родным и близким" Айдоса Ербосынулы.

Фото: Instagram/gggboxing

Айдос Ербосынулы попал на больничную койку 6 ноября после поединка с кубинцем Давидом Моррелой. Казахстанец проиграл нокаутом в бою за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе. После встречи его унесли на носилках в клинику, где он впал в кому.

Ранее пожелания о выздоровлении также опубликовал мексиканский боксер Сауль Канело Альварес. Как известно, Айдос Ербосынулы в последнее время является постоянным спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира.

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