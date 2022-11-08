Геннадий Головкин пожелал выздоровления Айдосу Ербосынулы
Фото: Instagram/yerbossynuly_aidos
Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал пожелания о скорейшем выздоровлении в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Головкин также пожелал "сил родным и близким" Айдоса Ербосынулы.
Фото: Instagram/gggboxing
Ранее пожелания о выздоровлении также опубликовал мексиканский боксер Сауль Канело Альварес. Как известно, Айдос Ербосынулы в последнее время является постоянным спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира.
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