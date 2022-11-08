Трамп выступит с важным заявлением 15 ноября

Дональд Трамп намерен выступить с важным заявлением 15 ноября в своей резиденции во Флориде, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп обсуждает объявление о своей президентской гонке. По информации телекомпании CNN, это может произойти в конце ноября.

По словам Трампа, промежуточные выборы 8 ноября, по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах Конгресса США, могут стать спасительными для страны.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.