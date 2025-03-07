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Мир

Трамп выступил со специальным заявлением из Белого дома

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 23:11 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп 7 марта выступил со специальным заявлением из Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Перед этим президент США опубликовал в соцсети призыв к России к переговорам по украинскому урегулированию, заявив, что рассматривает возможность ужесточения санкций против РФ до достижения мира.

Заявление из Овального кабинета также было посвящено этому конфликту. Трамп сказал, что:

  • Верит в стремление Владимира Путина урегулировать конфликт с Украиной. И сейчас Вашингтону труднее вести дела с Киевом, чем с Москвой, хотя у последней "все карты на руках".
  • В отличие от него, Трампа, европейские страны понятия не имеют, как завершить конфликт в Украине. Без его участия мирное урегулирование конфликта в Украине "не имело бы ни единого шанса".
  • Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам.

Глава американского Минфина Скотт Бессент ранее заявил, что США готовы "без колебаний" ввести новые санкции против России. По его словам, это может быть сделано с целью содействия урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Однако в последние недели, после звонка Трампа президенту России Владимиру Путину и переговоров делегаций России и США, обсуждалось возможное смягчение санкций. В частности, Москва предложила Вашингтону восстановить прямое авиасообщение между странами. 

28 февраля 2025 года Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для сделки о недрах. Позже стало известно, что разговор Трампа и Зеленского прошел на повышенных тонах. Затем Трамп прокомментировал произошедший конфликт в Белом доме.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и США готовится новая встреча. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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