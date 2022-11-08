О порядке пересчета пени рассказали в Комитете госдоходов

В Комитете государственных доходов МФ РК разъяснили, в каких случаях производится полный пересчет пени и как можно проверить обоснованность таких начислений, сообщает Zakon.kz.

В комитете отметили, что пеня в Информационной системе КГД ЦУЛС начисляется согласно Налоговому кодексу в автоматическом режиме ежедневно при закрытии операционного дня и отображается в базе данных Информационной системы "Централизованные унифицированные лицевые счета " (ИС ЦУЛС).

В лицевом счете актуализация пени производится при формировании учетных форм – "Выписка из лицевого счета", "Сведения об отсутствии (наличии) задолженности", а также при направлении во внешние информационные системы (МВД, МТСЗН, МЦРИАП и др.) сообщения о наличии или отсутствии задолженности по их запросам. При отсутствии запросов на актуализацию пени пеня в лицевом счете не отображается из базы данных ИС ЦУЛС.

В связи с чем для актуализации пени в ИС ЦУЛС запускается режим полного пересчета пени, по результатам которого в лицевом счете отражается запись к начислению либо к уменьшению пени (корректировочная сумма пени), отметили в КГД.

При этом пеня при полном пересчете рассчитывается на сумму недоимки по всем операциям, построенным в хронологическом порядке по сроку уплаты налогов (платежей) с учетом дополнительных налоговых отчетностей, предоставленных за предыдущие налоговые периоды, при передаче лицевых счетов в случае изменения места нахождения налогоплательщика по данным регистрационного учета. ИС ЦУЛС – централизованная система с единой базой данных по республике, соответственно, полный пересчет пени запускается во всех органах государственных доходов. Комитет госдоходов

В режиме полного перерасчета пени в ИС ЦУЛС, а также в калькуляторе расчета пени на портале КГД применяется утвержденная формула по начислению пени с учетом ставки рефинансирования из единых справочников. При этом расчет пени в калькуляторе производится на заданную недоимку и указанный период.

Как отметили в ведомстве, расчет полного перерасчета пени можно получить в ОГД по месту ведения лицевых счетов.

В КГД также сообщили, что в рамках разработки новой информационной системы налогового администрирования (ИСНА) создан абсолютный лицевой счет, в котором для начисления пени операции также будут выстроены в хронологическом порядке по сроку уплаты налогов (платежей).

Этот лицевой счет будет доступен налогоплательщикам для просмотра и сверки операций в лицевых счетах и начисления пени.