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Президент дал поручение "КазМунайГазу" по строительству крупного нефтехранилища

Президент поручил "КазМунайГаз" построить крупное нефтехранилище в Атырауской области Фото: pixabay
8 ноября Касым-Жомарт Токаев поручил компании "КазМунайГаз" рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что на сегодня актуальным вопросом является наращивание мощностей нефтехранилищ.

"На сегодняшний день мы вынуждены сразу отправлять нефть на экспорт, потому что этого требует технология. Останавливать производство недопустимо. Очень хороший в этом плане опыт имеет Китай. Там построены очень большие нефтехранилища, которые позволяют без дополнительных поставок удовлетворять внутренние потребности на протяжении 3-4 месяцев", - сказал глава государства.

В связи с этим он поручил "КазМунайГазу", с учетом экологических требований, рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области.

Президент подчеркнул, что Министерству энергетики следует провести переговоры с крупными добывающими компаниями относительно строительства хранилищ.

Также, по его словам, на рынке труда в нефтяном секторе есть ряд проблем, требующих своего срочного решения.

"Мы не должны допустить появления безработицы в будущем", – заявил глава государства.

Поэтому правительству, как уточнил он, необходимо держать этот важный вопрос на контроле, активно взаимодействуя с основными иностранными компаниями.

Поручаю правительству безотлагательно приступить к реализации указанных задач.Касым-Жомарт Токаев

Иностранные компании, осуществляющие деятельность в области, по мнению Токаева, должны принимать участие в решении региональных вопросов в сферах образования, здравоохранения и экологии.

Особое внимание, добавил он, следует уделить реализации социальных проектов.

Ранее Токаев прокомментировал вопрос импорта нефтехимической продукции. Он заявил, что это неприемлемая ситуация.

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