Токаев об импорте нефтехимической продукции: Это неприемлемая ситуация
По его словам, перед государством стоит задача сделать Атыраускую область ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа.
Особую роль в этом сыграет, как отметил президент, запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом по созданию в области нефтехимического кластера.
В продолжение президент уточнил, что, входя в двадцатку мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, Казахстан почти 95% своих потребностей в нефтехимической продукции покрывает за счет импорта.
И это, по мнению главы государства, неприемлемая ситуация.
Мы имеем возможности полностью обеспечить не только внутренние нужды, но и выйти на внешний рынок.Касым-Жомарт Токаев
В своей речи президент уточнил, что нефтехимический сектор весьма привлекателен для инвестиций. Спрос на его продукцию в мире очень большой и будет только расти.
7 ноября глава государства посетил Мангистаускую область. На встрече с местной общественностью Токаев поднял проблемные вопросы Каспия, отметил туристический потенциал региона и высказался о кибератаках на информационные системы страны.