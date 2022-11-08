Токаев об импорте нефтехимической продукции: Это неприемлемая ситуация

Выступая перед общественностью Атырауской области 8 ноября, Касым-Жомарт Токаев высказался об импорте нефтехимической продукции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, перед государством стоит задача сделать Атыраускую область ведущим центром страны по глубокой переработке нефти и газа.

Особую роль в этом сыграет, как отметил президент, запуск комплекса по производству полипропилена, который является первым этапом по созданию в области нефтехимического кластера.

В продолжение президент уточнил, что, входя в двадцатку мировых лидеров по запасам углеводородного сырья, Казахстан почти 95% своих потребностей в нефтехимической продукции покрывает за счет импорта.

И это, по мнению главы государства, неприемлемая ситуация.

Мы имеем возможности полностью обеспечить не только внутренние нужды, но и выйти на внешний рынок. Касым-Жомарт Токаев

В своей речи президент уточнил, что нефтехимический сектор весьма привлекателен для инвестиций. Спрос на его продукцию в мире очень большой и будет только расти.

7 ноября глава государства посетил Мангистаускую область. На встрече с местной общественностью Токаев поднял проблемные вопросы Каспия, отметил туристический потенциал региона и высказался о кибератаках на информационные системы страны.